IBIESP promove curso de inteligência espiritual para lidar com a depressão 

A evolução da inteligência emocional e espiritual é um antídoto contra males da depressão. Com o objetivo de explorar o assunto e desenvolver formas para alcançar o equilíbrio e a felicidade, o Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (IBIESP) promove entre os dias 08 de julho e 3 de agosto, o Curso de Inteligência Espiritual para Lidar com a Depressão, com os especialistas Fabrício Nogueira e Marcelo Veronez.

Com conteúdo exclusivo, a programação conta com cinco encontros virtuais por meio do aplicativo Zoom. O objetivo é fazer um bate-papo íntimo e transformador. “Os ganhos são na saúde e equilíbrio espiritual, mental e físico. Essa soma de fatores ajuda a combater a depressão, além auxiliar em outros problemas como ansiedade, tristeza, estresse e a sensação de medo, que foi intensificada agora com essa pandemia”, ressalta Fabrício Nogueira, especialista em inteligência espiritual.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a depressão é a doença mais incapacitante do mundo neste ano. A instituição também constatou que, no Brasil, 5,8% da população sofre de depressão, taxa acima da média global, que é de 4,4%. Isso significa que quase 12 milhões de brasileiros lida com a doença, colocando o país no topo do ranking no número de casos de depressão na na América Latina.

“São inúmeras pessoas que sofrem desse mal. Nossa ideia é promover um debate amplo e aberto para participação com perguntas e comentários. Queremos atender as indagações, angústias e ajudar quem precisa se curar das dores e dúvidas que o momento tem gerado”, afirma Marcelo Veronez, especialista em inteligência espiritual e um dos mentores do curso.

O investimento é de R$ 179,90, em até 12x. Para quem apresentar mais um aluno, poderá receber desconto especial. Mais informações: https://www.ibiesp.com.br/ zoom-private-3-com-fabricio- nogueira-e-marcelo-veronez/

Programação

Ao total, serão cinco encontros, todas às quartas-feiras, das 20h às 21h30.

Aula 1 — 08/07/2020

Introdução;

Entendendo a Depressão: de uma esfera emocional a uma doença neurofisiológica;

Entendendo a Depressão: qual a questão espiritual envolvida?

Aula 2 — 5/07/2020

As raízes da depressão e suas reações: Rejeição, baixa autoestima e as dores da criança interior;

Uma análise sobre o vazio, a tristeza e a melancolia como imperativos naturais da vida humana;

Depressão enquanto perda da identidade.

Aula 3 — 22/07/2020

Porque a depressão é o mal do século? A indústria do remédio que anestesia a vida;

Os valores da contemporaneidade atrelados à depressão;

A contemporaneidade: suicídio e as doenças do espírito.

Aula 4 — 29/07/2020

Espiritualidade: Fé, propósito, missão e valores para a superação do vazio e da angústia;

O sentido da vida e o choque da realidade: missão e propósito como dispositivos de sentido;

O retorno à identidade.

Aula 5 — 03/08/2020

A inteligência Espiritual e o caminho para a felicidade: o que é a felicidade?

O amor como remédio, propósito e missão de vida;

Conclusões e partilhas.

Sobre os mentores

Fabrício Nogueira

Fabrício Nogueira, nascido em Fortaleza (CE), é Mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é professor titular do Instituto São Boaventura (ISB). Foi Pároco na Paróquia dos Evangelistas São Marcos e São Lucas em Ceilândia – DF, Reitor do Santuário São Francisco de Assis na Asa Norte – DF e colaborou nas atividades pastorais do Santuário Jardim da Imaculada. Nos últimos anos vem se especializando na área de Coaching, Inteligência Emocional e Neurolinguística, inclusive com o renomado coach Tony Robbins.

Marcelo Veronez

Teólogo, palestrante, escritor e professor Marcelo Veronez dedica sua vida a ensinar, formar e acompanhar pessoas carentes de inteligência espiritual, gestão das emoções e consultorias. Graduado em filosofia e mestre em teologia espiritual, atuou como professor de espiritualidade por 15 anos.