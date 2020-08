Fundação das Artes oferece 300 vagas gratuitas em cursos de formação na área cultural

PUBLICIDADE

Voltados para especialidades técnicas da área cultural, os cursos têm como foco colaborar com a profissionalização de futuros artistas e sua inserção no mercado de trabalho, ampliando possibilidades de atuação dentro do setor em múltiplas funções. São 300 vagas em cursos gratuitos de Produção Cultural, Dança, Cenografia, Dramaturgia e outros

Até o dia 15 de agosto, a Fundação das Artes de São Caetano do Sul está com inscrições abertas para cursos gratuitos em oito modalidades: Agente Cultural de Eventos, Cenografia/Cenotécnica, Dramaturgia, Figurino, Maquiagem, Práticas de Dança, Produção Cultural e Recreação Cultural.

Serão disponibilizadas 300 (trezentas) vagas gratuitas, para pessoas a partir de 16 anos, através do Programa Novos Caminhos/Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada), uma parceria firmada pela Instituição com o Governo Federal em 2017.

Com carga horária entre 160 e 200 horas, os cursos são de curta duração e serão realizados de forma remota, em uma dinâmica de condução de processos criativos a distância, enquanto as atividades presenciais não estão autorizadas. As aulas ocorrerão duas vezes por semana no período noturno e/ou nas manhãs e tardes dos sábados, totalizando carga horária semanal de 6 (seis) horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Capacitando artistas para o mercado de trabalho em áreas como artes cênicas, cinema, publicidade e televisão, com estes cursos, a Instituição aposta no desenvolvimento de habilidades que possibilitem aos alunos atuar em projetos de natureza artística, cultural e/ou sociocultural em diferentes ambientes, linguagens e técnicas.

Nas modalidades Agente Cultural de Eventos e Produção Cultural, serão desenvolvidas competências que envolvem desde a organização, elaboração e planejamento de um evento de qualquer linguagem artística, passando por seu desenvolvimento até a execução final.

No curso de Dramaturgia, o foco é a prática de escrita textual para o teatro, audiovisual e outras linguagens cênicas, possibilitando ao aluno a criação de roteiros de filme e séries, peças teatrais, entre outros.

Em Cenografia/Cenotécnica, a abordagem é a criação ou acompanhamento do processo criativo de cenários para espetáculos, eventos, vitrines ou produções audiovisuais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A criação e confecção de figurinos para personagens das artes cênicas, cinema, publicidade e televisão, de adereços e objetos para instituições culturais, e outras possibilidades de narrativas visuais aplicadas às diversas possibilidades do mercado, são temas abordados no curso de Figurino.

No curso Práticas de Dança são abordadas a composição coreográfica e a assistência em processos criativos e técnicos em dança, possibilitando a reflexão do corpo como instrumento de expressão própria e artística.

O curso de Maquiagem, além de cênico possui um cunho também social. A maquiagem é compreendida não apenas como recurso estético, mas também da correção e da qualidade de vida, possibilitando uma atuação em conexão com a área da saúde.

E para quem deseja atuar com jogos, entretenimento e lazer, o curso de Recreação Cultural utiliza recursos da dança, teatro, música, circo e elementos da cultura popular. O aluno é capacitado para atuar em escolas, instituições educacionais e artísticas, e em atividades festivas e comemorativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os cursos FIC (Formação inicial e continuada) são ações do Pronatec – Programa do Governo Federal – que visa a oferta de cursos de curta duração para expandir, interiorizar, diversificar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.

O público prioritário do programa são estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos, trabalhadores, beneficiários de programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência, povos indígenas, comunidades quilombolas, jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Mas qualquer pessoa interessada, com mais de 16 anos, pode se inscrever para o processo seletivo.

“A Fundação das Artes segue apostando na cultura como dimensão central para o crescimento da sociedade. Diante do cenário complexo que vivemos, acreditamos que esta oferta de cursos gratuitos reforça nosso compromisso em fazer uso da cultura como ferramenta poderosa para o exercício da cidadania, ampliando a geração de emprego e renda”, afirma a Diretora Geral da Fundação das Artes, Ana Paula Demambro.

Inscrições para os cursos FIC – Formação Inicial e Continuada – Fundação das Artes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

300 vagas gratuitas

Quando: de 04 a 15 de agosto de 2020

Cursos: Agente Cultural de Eventos, Cenografia/Cenotécnica, Dramaturgia, Figurino, Maquiagem, Práticas de Dança, Produção Cultural e Recreação Cultural

Inscrições serão realizadas através do site: www.fascs.com.br

Mais informações: Facebook www.facebook.com/fascs – Instagram @fundacaodasartes

Telefone: (11) 4239-2020

* Idade mínima 16 anos

* Não é necessário ser morador de São Caetano do Sul para participar