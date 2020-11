Feira de Contratações reúne empresas e desenvolvedores qualificados pela Gama Academy

PUBLICIDADE

Os ingressos para a próxima edição da Feira de Contratações Gama Coders, que acontece nesta terça-feira (17), já estão disponíveis no site. As empresas que querem participar do evento, precisam fazer a inscrição para escolher as pessoas desenvolvedoras das mais diversas áreas da programação e pagam uma taxa única, para contratações ilimitadas.

Todos estes profissionais foram treinados e selecionados pela Gama Academy, escola que forma milhares de profissionais para as carreiras de inovação e tecnologia, atendendo aos critérios de empresas como iFood, QuintoAndar, Mercado Pago, NEXTO e tantas outras que já participaram em edições anteriores.

No Gama Coders, quem se inscreve é a empresa, os profissionais são encaminhados pela Gama. “Em média, uma contratação errada custa nove vezes o valor do salário do candidato. Este valor pode variar bastante dependendo da senioridade, tempo de casa, tempo de rampagem, gastos com treinamento, etc, mas é mais alto do que você deveria ter que pagar pela pessoa certa”. Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy.

A Gama Coders busca inserir programadores qualificados no mercado, que demanda cada vez mais por estes profissionais, e muitas vezes não encontram. Com o intuito de garantir assertividade às contratações, a Gama Academy formou profissionais com alto potencial de entrega, soft skills avançados e bem ambientados ao mercado digital, buscando menor tempo de adaptação, menos custos e trabalho com a abertura de processos seletivos. As empresas terão acesso prévio ao perfil dos candidatos, com níveis de senioridade e stacks (conhecimentos técnicos) diferentes.

A Gama Academy realiza todos os anos, uma série de eventos, cursos e processos seletivos que ampliam as oportunidades de contratação por empresas de tecnologia e inovação, e leva milhares de profissionais ao encontro de novos caminhos pelas carreiras do futuro, ligadas ao mercado digital em larga expansão no Brasil e no mundo.

Serviço:

Onde: Online, ingressos disponíveis no site.

Seleção e entrevista: das 10h às 20h, terça-feira 17 de novembro de 2020

Quanto: R$ 1000,00 por empresa, dividido em até 12x de R$ 103,42