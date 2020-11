Faculdade Senac-DF realizará vestibular online e gratuito

PUBLICIDADE

A Faculdade de Tecnologia Senac-DF está com inscrições abertas, até 3 de dezembro, para o primeiro Processo Seletivo de 2021, que preencherá as vagas oferecidas no 1º semestre letivo de 2021. A instituição oferece oito cursos de graduação em Gestão e Tecnologia, com duração máxima de dois anos e meio. A prova é gratuita e acontecerá em 5 de dezembro, de forma online. A inscrição deve ser feita no site da instituição (df.senac.br/faculdade), onde também está disponibilizado o edital.

Os cursos tecnólogos são organizados pensando nas demandas do mercado, juntando a teoria com a prática, capacitando o aluno para o sucesso profissional. Veja a lista completa:

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS E MEIO

Objetivo Geral: Formar profissionais com habilidades gerenciais no setor da Tecnologia da Informação de uma organização, capaz de tomar decisões e agir com eficiência e eficácia em se tratando dos sistemas de informação.

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS E MEIO

Objetivo Geral: Formar profissionais para atuarem em planejamentos e execução de projetos, análise de processos para concepção e desenvolvimento de sistemas informatizados na área de Tecnologia da Informação para empresas de pequena, médio e grande porte.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS E MEIO

Objetivo Geral: Formar profissional capacitado, com habilidades técnicas e gerenciais no setor de Segurança da Informação, bem como em áreas correlatas no setor da Tecnologia da Informação de uma organização, capaz de tomar decisões e agir com eficiência e eficácia em se tratando dos sistemas de informação.

BANCO DE DADOS

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS E MEIO

Objetivo Geral: Formar profissional capacitado e com aptidão para projetar, modelar, implementar, documentar, testar e gerenciar bancos de dados centralizados ou distribuídos. Administrar sistemas de gerenciamento de banco de dados. Avaliar e propor medidas para a melhoria do desempenho. Planejar e implementar política de segurança em banco de dados. Aplicar técnicas de Business Intelligence para suporte à tomada de decisão gerencial. Vistoriar, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em sua área de formação.

GESTÃO DE TURISMO

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS

Objetivo Geral: Formar profissional capacitado e com aptidão para compreender as questões econômicas, sociais, técnicas e culturais relacionadas ao mercado de trabalho turístico, suas formas de expansão e seu gerenciamento, apresentando adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas nos vários segmentos do campo de atuação profissional: agências de turismo, centros gastronômicos, companhias aéreas, cruzeiros marítimos, empresas de eventos, empresas de hospedagem, recreação e lazer, empresas de planejamento, desenvolvimento de projetos, assessoramento técnico e consultoria, órgãos públicos com atuação na área e instituições de ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.

GESTÃO COMERCIAL

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS

Objetivo Geral: Capacitar os profissionais para atuarem na área de comércio varejista, atendendo às necessidades dos clientes, consumidores, fornecedores, parceiros logísticos e organizações governamentais e não governamentais do varejo com as mais variadas técnicas de gestão em serviços e atendimento.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS

Objetivo Geral: Formar profissionais Tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos com visão estratégica, criativos e reflexivos capazes de gerir, planejar, organizar, implementar e executar políticas e programas no campo da gestão das pessoas em organizações públicas e privadas.

MARKETING

MATUTINO E NOTURNO | 2 ANOS

Objetivo Geral: Formar profissionais com sólidas competências e habilidades em Marketing capazes de realizar pesquisas e análises de mercado, gerenciar e planejar as atividades de compra, armazenagem e distribuição de mercadorias, bem como identificar novas oportunidades no varejo e implementar programas destinados à criação e monitoramento de novos produtos, manter trocas com os mercados-alvos criar relacionamentos com consumidores; antecipar tendências, aproveitar oportunidades de mercado e analisar riscos; compreender aspectos legais que regulam as atividades de comercialização, consumo, contratos comerciais e demais normas diretamente ligadas à profissão. Desse modo, o profissional está apto a desempenhar atividades técnicas e gerenciais na área de marketing.

Serviço:

1º Vestibular 2021

5 de dezembro | Prova online

Inscreva-se: www.df.senac.br/faculdade