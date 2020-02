Faculdade Senac amplia oferta e oferece 25 opções de cursos de pós-graduação

PUBLICIDADE 

Estão abertas as inscrições para 25 opções de cursos de pós-graduação na Faculdade de Tecnologia Senac-DF. Novas oportunidades foram abertas, como os MBAs em Supply Chaun Management e de Startup.

Segundo o diretor-geral da instituição de ensino, Luís Afonso Bermúdez, a ampliação da oferta de cursos para 2020 foi uma demanda que surgiu com o objetivo de atender às necessidades do mercado de trabalho. “Brasília precisa de grandes especialistas em diversas áreas. Escolhemos os títulos mais atualizados e os mais condizentes com a carência do mercado”.

Com aulas ministradas por professores especialistas, mestres e doutores, os diplomas são reconhecidos em todo o Brasil. As aulas são presenciais, no campus da 903 Sul, com variações entre aulas noturna durante a semana e diurnas aos sábados.

As pós-graduações em Big Data e Analytics e a de Banco de Dados e Bi com Ênfase em Software Livre têm previsão para começar no final de fevereiro, as demais iniciarão no dia 30 de março (clique aqui). Para o segundo semestre, a previsão é que a Faculdade já esteja em novo campus, com instalações com design de alto padrão e os mais modernos equipamentos tecnológicos.

Os cursos possuem preços acessíveis, com mensalidades variam de R$ 483,55 a R$ 600,40, já com desconto de pontualidade. A inscrição para as pós-graduações é gratuita e pode ser realizada pelo site da instituição (clique aqui). Após disso, o aluno deverá comparecer à Central de Relacionamento da unidade (903 Sul) para efetivar a matrícula com a documentação necessária (RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, duas fotos 3×4, comprovante de residência recente, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, diploma e histórico da graduação – com suas respectivas cópias).

Veja as opções:

Banco de Dados & Business Intelligence

Big Data Analytics

Defesa Cibernética

Docência no Ensino Superior

Finanças Corporativas

Gestão de Pessoas

Gestão de Planos de Saúde

Gestão de Projetos

Gestão Hospitalar

Governança Corporativa e Auditoria

Governança Corporativa e Compliance

Governança em Tecnologia da Informação

Marketing – Do Varejo ao Digital

MBA em Direito Empresarial

MBA Gestão Empreendedora de Negócios

MBA em Gestão de Turismo, Hospitalidade e Eventos

MBA em Gestão do Varejo 4.0

MBA em Organizações Sociais e da Sociedade Civil

MBA em Supply Chain Management

MBA em Startup e Gestão de Negócios Inovadores

MBA em Tecnologia da Informação com ênfase em Mainframe

Previdência Complementar

Psicologia Organizacional

Tecnologia e Comunicação Digital

Treinamento, Desenvolvimento e Educação Corporativa

O atendimento vai das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira. Mais informações: 3217-8821 | 3217-8833 ou pelo site da instituição .