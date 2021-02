Estágio: CIEE abre processo seletivo no DF

PUBLICIDADE

Com o objetivo de fomentar o estágio remunerado para estudantes do ensino médio, superior, regular e EJA, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o Governo do Distrito Federal, anunciou a realização de um processo seletivo com novas vagas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal CIEE (ciee.org.br) até o dia 2 de fevereiro

O valor da bolsa-auxílio varia entre R$460 e R$600, com acréscimo do auxílio-transporte no valor de R$8 por dia estagiado, referente ao regime de 20 horas semanais.

CIEE 56 anos

Desde sua fundação, há 56 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente socioassistencial com a aprendizagem.

Atualmente, administra o estágio de milhares de estudantes e aprendizes. Em paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

5 FATOS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CIEE

1 – É uma entidade de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi, Sesc, Senai) ou entidades de classe.

2 – Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem.

3 – É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação socioprofissional a aprendizes.

4 – É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados.

5 – É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e empresários, todos voluntários.