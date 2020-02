Estado de SP se prepara para abrir 8.339 vagas em carreiras policiais

PUBLICIDADE 

Quem mora em São Paulo já deve ter percebido que, na esfera estadual, o governador João Doria parece ter adotado o mesmo regime de contenção de concursos que vem sendo anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro na esfera federal. Ambos consideram que o momento é de apertar os cintos e liberar apenas “concursos essenciais”. Assim como ambos parecem acreditar que, no momento, apenas os concursos para carreiras policiais são essenciais.

Se, de um lado, Bolsonaro indicou que pretende autorizar apenas seleções para a Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), do outro, Doria avança com novos editais para a Polícia Civil (PC SP) e Polícia Militar (PM SP).

Ao todo, o governador do Estado pretende preencher 8.339 vagas em cargos policiais destinados a candidatos de níveis médio e superior. Os salários iniciais ultrapassam os R$ 10 mil por mês.

Confira abaixo mais detalhes sobre os concursos da área de segurança pública que serão abertos em São Paulo nos próximos meses:

Concurso Polícia Civil SP

Na última terça-feira (18) foram publicados os nomes dos membros das comissões organizadoras para os novos concursos da Polícia Civil de São Paulo, que preencherão 2.939 vagas em quatro cargos com exigência de nível superior.

Com isto, o próximo passo é definir o nome da banca organizadora. Após este procedimento poderá ser iniciada a publicação dos editais de abertura de inscrições.

Do total de postos do concurso, 1.600 são para o cargo de escrivão de polícia, 900 de investigador, 250 de delegado de polícia e 189 para médico legista.

Para as carreiras de investigador e escrivão, o inicial é de R$ 4.435,62, incluindo o salário básico de R$ 3.743,98 e o adicional de insalubridade de R$ 691,64. No caso de médico legista, o inicial é de R$ 8.977,30, considerando o salário de R$ 8.285,66 e o adicional. Por fim, para a carreira de delegado de polícia, o inicial é de R$ 10.849,71, considerando o inicial de R$ 9.888,07 e os R$ 691,64 do adicional.

Concurso PM SP

Um dos últimos entraves antes da abertura do novo concurso da Polícia Militar de São Paulo foi superado nesta quarta-feira (19): a definição da banca que ficará responsável por organizar o processo seletivo. Como tradicionalmente ocorre nos concursos da corporação, a escolhida foi a Fundação Vunesp.

Com isto, o próximo passo é a assinatura do contrato, que deve ocorrer em breve. Posteriormente, o edital de abertura de inscrições poderá ser liberado, ainda no primeiro semestre.

A corporação conta com 5.605 vagas autorizadas, sendo 5.400 para soldado, 130 para aluno oficiais da Academia do Barro Branco e 75 para tenentes na área de saúde.

O primeiro edital, cuja banca foi definida, será para 2.700 vagas de soldado, com previsão de nomeação dos aprovados em maio de 2021. Já o segundo certame para soldados conta com previsão para novembro de 2021.

Vale lembrar que para concorrer ao cargo é necessário possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. Os interessados também devem possuir carteira de habilitação nas categorias “B” a “E”. A remuneração inicial é de R$ 3.266,30, considerando o salário básico de R$ 2.674,66 e o adicional de insalubridade de R$ 691,64

Para ingresso de aluno oficial da PM de Barro Branco, as 130 vagas autorizadas estão prevista para ingresso no curso em janeiro de 2021. Os interessados devem possuir ensino médio, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. O inicial é de R$ 3.216.10, considerado o inicial de R$ 2.524,46 e o adicional de R$ 691,64. Além disso, durante o curso, com o adicional, as remunerações devem passar, respectivamente, para R$ 3.460,38, R$ 3.796,22 e R$ 4.097,30

Por fim, para oficiais, carreira com exigência de formação superior nas respectivas formações, das 75 vagas para tenentes na área de saúde, 41 são para tenente médico, com previsão de posse em dezembro de 2020, 26 para tenente dentista, com previsão de posse em dezembro de 2021, 2 de tenente veterinário, com posse em dezembro de 2021 e 6 para tenente farmacêutico, com previsão de posse em dezembro de 2021. Para a carreira de 2 tenente, o inicial é de R$ 7.005,90, incluindo salário de R$ 6.314,26 e o adicional de R$ 691,64.