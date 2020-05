Especialista dá dicas para o concurso de Agente da Polícia Civil

PUBLICIDADE 

Boa notícia! Mais um passo rumo à publicação do edital para agente da PCDF foi dado. No início do mês o contrato com a banca foi assinado e o Cebraspe foi escolhido para organizar o concurso de agente para a corporação. O prazo de 30 dias foi dado para a publicação do edital, e a previsão é que as provas sejam aplicadas no mês de setembro.

No total, serão 1.800 vagas, sendo 600 imediatas, mais 1.200 oportunidades para cadastro reserva. Para ser elegível ao cargo, é necessário possuir diploma de ensino superior de qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC. A remuneração inicial para o cargo é de R$ 6.698,78, podendo chegar a R$ 13.751,51 mais benefícios e possíveis gratificações.

O delegado e professor especialista em Direito Penal do IMP Concursos, Rodrigo Larizzatti, dá algumas dicas para quem quer concorrer a uma vaga.

Acredita que quem iniciar os estudos agora consiga passar?

Sim. Com certeza tem chances. Até porque o número de vagas para concurso de agente de polícia é bom, são 1800 vagas. Como ainda não foi publicado o edital, nem prova marcada, dá tempo de estudar sim. Claro que quem já começou há mais tempo tem um pouquinho mais de vantagem, mas nada que não dê pra alcançar.

Quais as disciplinas que devem receber maior atenção?

Os pontos do direito penal que devem receber mais atenção é a parte especial. Os crimes em especial acredito que seja realmente o ponto que venha a ser mais cobrado nesse concurso, e no de escrivão também.

Com a pandemia, é possível estudar em casa e ter um bom rendimento?

É possível sim. As aulas presenciais deixaram de acontecer e isso dificultou pra muita gente, muitos alunos esmoreceram. Mas desde que haja organização e planejamento dá ter bom rendimento em casa sim. Hoje temos bastante material, bastante alternativa de estudo online de qualidade. O que o concursando não pode é ficar parado.

Para finalizar, alguma dica pessoal?

Para quem ainda não começou, comecem a preparação agora. Mudem a rotina e se dediquem o máximo possível a esse sonho. Vai valer a pena!