Espaço de Cidadania do CIEE entrega celulares e chips a jovens

Como forma de manter os conviventes do Espaço de Cidadania de Taguatinga/DF, conectados e com acesso às atividades propostas pelos orientadores e assistentes sociais neste período de pandemia de novo coronavírus, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE realizou recentemente a entrega de 27 telefones celulares e 81 chips de internet móvel para os adolescentes.

Atualmente, são quatro turmas totalizando 109 adolescentes. O CIEE realizou um levantamento junto aos conviventes e constatou que muitos não possuíam acesso à internet. “Logo no início do distanciamento social, começamos a falar com os conviventes pelo celular e propor encontros virtuais. O contato com alguns era difícil devido à falta de possibilidades para conexão, pacote de dados limitados ou falta de celular”, contextualizou a gerente de Projetos Sociais do CIEE, Luana Bottini.

Voltado à promoção do conhecimento e ao fortalecimento de vínculos de populações prioritárias, o Espaço de Cidadania recebe adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, com atividades temáticas e oficinas, no contraturno escolar. O objetivo é fortalecer a convivência, a participação cidadã, o retorno ou permanência na escola e uma formação geral para o mundo do trabalho.

Mais sobre o Espaço de Cidadania

Os jovens atendidos pelo Espaço de Cidadania são encaminhados prioritariamente pela rede socioassistencial, em particular, pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). São unidades do CIEE dedicadas à oferta de ações e serviços gratuitos para o público em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, com objetivo de fortalecer a convivência, a participação cidadã, o retorno ou permanência na escola e uma formação geral para o mundo do trabalho.

CIEE

Desde sua fundação, há 56 anos, o CIEE se dedica à capacitação profissional de estudantes por meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma nova frente socioassistencial com a aprendizagem. Atualmente, administra o estágio de mais de 200 mil estudantes e a aprendizagem de mais de 100 mil adolescentes e jovens. Em paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.

5 fatos sobre o CIEE

1 – É uma entidade de assistência social, de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e não tem qualquer vinculação com os governos, Sistema S (Sesi, Sesc, Senai) ou entidades de classe.

2 – Promove o acesso e a integração ao mundo do trabalho a adolescentes e jovens por meio da oferta de programas de estágio e aprendizagem.

3 – É uma entidade qualificada para ministrar os encontros de capacitação socioprofissional a aprendizes.

4 – É mantida por contribuições de empresas e órgãos públicos parceiros nos programas ofertados. Nada é cobrado dos jovens e adolescentes beneficiados.

5 – É dirigido com um conselho composto por educadores, profissionais liberais e empresários, todos voluntários.

Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Linkedin. www.ciee.org.br