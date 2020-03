Espaço 365 promove encontro de empreendedorismo feminino

PUBLICIDADE 

Inspiração, força, sensibilidade e negócios são os assuntos em pauta no dia 5 de março, a partir das 19h, no Espaço 365 (705 Norte). A próxima edição do 365.Conecta, encontro que visa fomentar o empreendedorismo na cidade através de troca de experiências colaborativas e educação empreendedora, será voltada para o público feminino.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o evento traz para a próxima edição empresárias que têm movimentado a cena econômica e criativa da cidade. A programação inclui roda de conversa, pitches, mentoria e claro um animado happy hour.

Abrilhantando a noite, Juliana Guimarães, do grupo 55Lab.co, uma das pioneiras em negócios colaborativos no DF, sobe ao palco para dividir suas experiências no mundo dos negócios e também na formação de novas empresas e empreendedores. Quem também compartilha sua jornada como empresária é a produtora e publicitária Kaká Bessa, sócia da Influenza Produções, que produz os maiores eventos musicais da cidade, além disso ela também capitaneia uma agência de comunicação e um dos bares mais descolados do quadradinho, o Primo Pobre.

Outro nome de peso que chega ao evento é Ariela Nobre. Dona de vários empreendimentos gastronômicos na capital, entre eles os hypados IVV Swine Bar e Iviva Bowls & Smoothies Bar, a jovem compartilha com o público sua trajetória, percalços e preconceitos até os dias de hoje. Mediando o papo, a jornalista Suênia Dantas, sócia da Prezz Comunicação, empresária que atua no mercado de assessoria de imprensa e consultoria em comunicação de grandes eventos, empresas e profissionais das esferas público e privada da cidade.

Os ingressos custam R$30,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla.

365.Conecta

Data: 05/03/2020

Horário: a partir das 19h

Classificação indicativa: livre

Inscrições: https://www.sympla.com.br/ 365conecta—empreendedoras- em-foco__791274

Informações: (61) 3703.0365 ou www.espaco365.com.br