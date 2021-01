Empreendedorismo: saiba quais setores da economia estão favoráveis para quem quer uma nova carreira

PUBLICIDADE

Empreender virou palavra de ordem nos últimos tempos. Se reinventar, criar nossas possibilidades, mudar os campos de atuação, e, claro, se adaptar. Essa tem sido a rotina de mais 2 milhões de brasileiros, que diante da pandemia da Covid-19, passaram a somar 11,3 milhões microempreendedores individuais (MEI) ativos no país. Os dados do Portal do Empreendedor.

Com tanta gente nova no mercado, surge a dúvida: empreender dá dinheiro? “Tudo dá dinheiro, desde que seja bem feito, com planejamento e dedicação”, afirma o empresário Gérlio Figueiredo. “A estratégia para monetizar rapidamente é entender as demandas do mercado e investir na qualidade do seu serviço”, completa.

O experiente empresário listou os 10 nichos de mercado que mais se destacaram na economia brasileira em 2021 para você se inspirar e abrir seu próprio negócio. Confira!

1 – Alimentação saudável

2 – Mobilidade urbana

3 – Serviços de entrega

4 – Mercado para os pets

5 – Consultoria de imagem

6 – Distribuidora de bebidas

7 – Coaching

8 – Marketing Digital

9 -E-commerce de produção própria

10 – Educação online

Para se cadastrar no MEI, é preciso preencher com as informações cadastrais no formulário de inscrição que está disponível no site www.portaldoempreendedor.gov. br.