Egov oferece cursos na modalidade EaD

Nesta semana a Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) abriu as inscrições para cursos de Educação a Distância (EaD). Estão sendo ofertadas vagas para sete cursos voltados para servidores do Governo do Distrito Federal (GDF).

Uma das vantagens apontadas para se fazer os cursos de EaD é a flexibilidade de horários, o que permite que os servidores façam as leituras, assistam às aulas e respondam os exercícios onde estiverem. Todos os cursos oferecidos são autoinstrucionais, ou seja, o estudante é o protagonista na aprendizagem e na assimilação dos conteúdos.

No ano passado, quase 1.700 servidores foram certificados pela Egov na modalidade a distância. Na oferta atual, merece destaque o curso Educação a Distância – conceitos, histórico e panorama, desenvolvido pela própria equipe da Egov, o qual passou por atualização de conteúdo desde sua primeira versão, oferecida, de modo experimental, em 2018.

A primeira oferta do ano conta com mais um curso: Educação a Distância – Conceitos, histórico. “A perspectiva para o ano é de crescimento quantitativo e qualitativo. Teremos o lançamento de novos cursos para os servidores e a implementação de recursos didáticos, midiáticos e tecnológicos no ambiente virtual de aprendizagem. Seis turmas são previstas ao longo do ano, nas quais os servidores poderão se inscrever quando for mais oportuno para sua aprendizagem”, afirma o gerente de Desenvolvimento de Ambientes Virtuais (Gedav), Claudio Akio, a respeito de suas expectativas e das novidades para 2020.

Confira os cursos que estão sendo ofertados:

Educação a Distância – conceitos, histórico e panorama – Turma 01/2020 (novo)

Público-alvo: servidores do GDF que tenham interesse em conhecer melhor a Educação a Distância como modalidade de ensino-aprendizagem.

Período de inscrições: 20 de janeiro a 9 de fevereiro.

Período de realização: 17 de fevereiro a 9 de março.

Carga horária: 20 horas.

Objetivo de aprendizagem: capacitar servidores públicos do GDF para utilizarem a EaD como modalidade de aprendizagem em sua formação continuada.

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa – Turma 01/2020

Público-alvo: servidores do GDF que necessitam atualizar-se quanto ao Acordo Ortográfico.

Período de inscrições: 20 de janeiro a 9 de fevereiro.

Período de realização: 17 de fevereiro a 9 de março.

Carga horária: 20 horas.

Objetivo de aprendizagem: capacitar servidores do GDF a assimilarem as mudanças trazidas pelo Acordo Ortográfico, permitindo que utilizem o conteúdo estudado, de maneira clara e objetiva.

Atendimento ao Público – Turma 01/2020

Público-alvo: servidores do GDF que tenham interesse e necessidade de aprimorar o atendimento ao público.

Período de inscrições: 20 de janeiro a 9 de fevereiro.

Período de realização: 17 de fevereiro a 9 de março.

Carga horária: 20 horas.

Objetivo de aprendizagem: capacitar servidores do GDF, em especial os que atuam no atendimento ao público, para aprimoramento e melhoria na prestação de serviços aos cidadãos do Distrito Federal.

Formação de Formadores – Turma 01/2020

Público-alvo: servidores do GDF que tenham interesse em adquirir competências didáticas necessárias à prática formativa para multiplicar conhecimentos úteis à formação de servidores e melhorar a prestação de serviços aos cidadãos do Distrito Federal.

Período de inscrições: 20 de janeiro a 9 de fevereiro.

Período de realização: 17 de fevereiro a 16 de março.

Carga horária: 40 horas.

Objetivo de aprendizagem: capacitar potenciais formadores nas diversas áreas de interesse e de necessidade de formação da Administração Pública do Distrito Federal.

Formação em Ouvidoria – Turma 01/2020

Público-alvo: servidores do GDF que tenham interesse em compreender a atuação da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal.

Período de inscrições: 20 de janeiro a 9 de fevereiro.

Período de realização: 17 de fevereiro a 9 de março.

Carga horária: 25 horas.

Objetivos de aprendizagem: compreender a atuação da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, a fim de atrair novos servidores para atuarem em ouvidoria, bem como capacitar servidores de outras áreas técnicas que se relacionem com os serviços de ouvidoria, além de facilitar o acesso a orientações e reciclagem para os que já atuam no Sistema de Gestão de Ouvidorias do Distrito Federal (SIGO/DF).

Metodologia de Análise e Solução de Problemas – Turma 01/2020

Público-alvo: servidores do GDF que tenham interesse em adquirir a compreensão e a aplicação prática das ferramentas da Metodologia de Análise e Solução de Problemas (Masp).

Período de inscrições: 20 de janeiro a 9 de fevereiro.

Período de realização: 17 de fevereiro a 9 de março.

Carga horária: 20 horas.

Objetivos de aprendizagem: capacitar servidores do GDF, em especial os que atuam no atendimento ao público, para aprimoramento e melhoria na prestação de serviços aos cidadãos do Distrito Federal.

Transparência, Ética e Controle Social – Turma 01/2020

Público-alvo: servidores dos órgãos, autarquias e fundações do Governo do Distrito Federal.

Período de inscrições: 20 de janeiro a 9 de fevereiro.

Período de realização: 17 de fevereiro a 16 de março.

Carga horária: 36 horas.

Objetivos de aprendizagem: Sensibilizar, mobilizar e instrumentalizar servidores públicos do GDF sobre a necessidade de promover gestão pública pautada pelos valores do Estado Democrático de Direito, baseada na conduta orientada pelos princípios da ética, da transparência, da participação e do controle social.

As inscrições são realizadas pelo site da Egov: http://www.egov.df.gov.br/inscricoes-ead-2/.

Com informações da Agência Brasília.