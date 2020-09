Egov abre inscrições para 15 cursos a distância

PUBLICIDADE

Servidores do GDF interessados em aproveitar mais uma rodada de ofertas de cursos da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov) têm até 4 de outubro para se inscrever. São, ao todo, 15 cursos, realizados na modalidade Educação a Distância (EaD). A escola é vinculada à Subsecretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali), da Secretaria de Economia.

Desde o início de 2020, a Egov opera com oito novos cursos para os servidores do GDF: Desenvolvimento de competências gerenciais, Norma Regulamentadora 32 (NR 32), Ética – uma questão de escolha, Gestão de processos, Gestão de conhecimento, Gestão da qualidade, Produtividade e melhoria do clima organizacional e Gestão e fiscalização de contratos.

Novos formatos

“Os cursos a distância têm se destacado como alternativa perante a situação que estamos vivendo”, pontua a diretora-executiva da escola, Juliana Tolentino. A titular da Equali, Adriana Faria, ressalta o dinamismo da instituição durante a pandemia: “Revela também a eficiência da capacitação em novos formatos capazes de alcançar mais pessoas e ampliar cada vez mais o conhecimento”.

Neste ano, mais de 3,4 mil servidores já foram certificados em cursos oferecidos pela escola, e o número de inscrições ultrapassa 7,8 mil. A quantidade de ofertas de cursos de EaD aumentou de 6 para 12, em relação a 2019. O público-alvo são servidores dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

Além dos cursos novos, a Egov também ofertará vagas para as capacitações em Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, Atendimento ao público, Educação a Distância – conceitos, histórico e panorama, Formação de formadores, Formação em ouvidoria, Metodologia de análise e solução de problemas e Transparência, ética e controle social.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Egov: www.egov.df.gov.br.

Com informações da Agência Brasília