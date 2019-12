Edital lançado: PGDF tem 100 vagas para níveis médio e superior

PUBLICIDADE 

No Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (20) foi divulgado o edital do concurso para a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF), com 100 vagas para nível médio e superior. Além disso, será feito cadastro reserva. Os salários vão de R$ 4.720 a R$ 5.873,33 para técnico jurídico e R$ 7.320 e R$ 9.410 para analista. As provas tem data prevista de acontecer em 22 de março de 2020.

Entre os dias 3 e 20 de fevereiro de 2020, pelo site do Cebraspe, as inscrições estarão abertas, com taxa que varia entre R$ 54 e R$ 78. As provas serão objetivas para todos os cargos mas, aqueles que fizerem para analista, deverão fazer uma prova discursiva de caráter eliminatório.

São 57 vagas distribuídas entre as especialidades de administração, analista de sistemas, arquivologia, biblioteconomia, contabilidade, direito e legislação, estatística, farmácia, jornalismo e psicologia.