Edital de concurso para agente da PCDF deve sair em até 30 dias

Nesta quarta-feira (6), a Polícia Civil (PCDF) assinou contrato com o o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), da Universidade de Brasília (UnB). A banca ficará responsável por realizar o concurso de agente da corporação.

A assinatura do contrato foi transmitida ao vivo por meio do instagram do diretor-geral da PCDF, Robson Candido. Agora, a previsão é que o edital seja publicado em até 30 dias. As provas devem ser aplicadas em setembro deste ano.

O concurso é aguardo desde setembro do ano passado, quando o governador Ibaneis Rocha anunciou a contratação de agentes de polícia. São previstas 1.800 vagas, sendo 600 imediatas e 1.200 para cadastro reserva. O salário é inicial é de R$ 8.698,78, podendo ultrapassar R$ 13 mil com progressões de carreira.

Escrivão

Além do concurso de agente, estava marcado um certame para selecionar novos escrivães para a corporação. A prova seria realizada no dia 15 de março deste ano, mas, com a pandemia do novo coronavírus, a aplicação foi suspensa. Ainda não há uma nova data.