Ebserh publica edital com 6 mil vagas para ajudar no combate ao coronavírus

Nesta quarta-feira (1º) a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) publicou edital para concurso emergencial para auxílio no combate ao novo coronavírus. As 6.381 vagas estão espalhadas em diversos estados, inclusive o Distrito Federal.

As vagas, com salários entre R$ 3.255,32 e R$ 10.350,45, são para 900 médicos, 1.400 enfermeiros, 500 fisioterapeutas, 100 engenheiros, 100 arquitetos e 3.000 técnicos em enfermagem, segundo o edital.

As inscrições podem ser feitas até 22h da próxima segunda-feira (6), no site da empresa. O candidato deve preencher Formulário Eletrônico de Inscrição, anexação de Currículo, Diploma e documentação comprobatória dos Títulos e Experiência Profissional a serem pontuados.

O resultado do processo seletivo emergencial será divulgado no dia 8 de abril, também no site da instituição. Os profissionais do DF trabalharão no Hospital Universitário de Brasília (HUB).