Devido ao Covid-19, Forças Armadas realizam concursos públicos para as Escolas Militares

O Ministério da Defesa pediu para os Comandos da Marinha, do Exército e Aeronáutica que realizem concursos públicos para ingresso nas Escolas Militares. A orientação é devido ao enfrentamento da pandemia da COVID-19

Em 2020, as Forças Armadas cumpriram o calendário de atividade de Ensino Militar e realizaram 26 concursos públicos, em todo o território nacional. Foram mais de 356 mil candidatos inscritos, em que todos cumpriram, rigorosamente, os protocolos sanitários. A realização dos concursos permite o acesso de milhares de jovens aos Estabelecimentos de Ensino em 2021, além de preservar o fluxo da carreira militar.

Com as recomendações de saúde e padronização de medidas preventivas, foram evitados, além da propagação do vírus, possíveis prejuízos aos candidatos, com liminares de cancelamento dos concursos. Essa orientação atende a Diretriz nº 001/SEPESD/SG/MD, de 31 de agosto de 2020, do Ministério da Defesa.

Com informações do Ministério da Defesa