Curso de gestão de negócios do CIEE terá primeira turma em outubro

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), lança no dia 13 de outubro a primeira turma de MBA Gestão de Negócios e Valorização da Empresa. O curso faz parte do CIEE Educação, novo serviço de EAD da instituição, que oferecerá cursos de capacitação e qualificação profissional de instituições de ensino de renome no Brasil, para organizações parceiras e pessoas com cadastro no CIEE.

Um dos grandes diferenciais do curso é que, diferentemente de outras ações a distância, o MBA CIEE/FIA oferece também a possibilidade de networking. Isso porque as aulas serão transmitidas ao vivo, via satélite, a partir de um ambiente desenvolvido e montado especialmente para a parceria.

Modelado de forma híbrida, o curso tem uma carga horária total de 570 horas, divididas em 450 horas EaD e 120 horas presenciais em polos do CIEE espalhados pelo Brasil. Devido à pandemia do novo coronavírus, o início dos workshops presenciais está previsto para janeiro de 2021.

“As aulas serão ministradas num espaço digital em que professores e alunos espalhados por diferentes cidades do Brasil poderão interagir e aprender juntos. É uma tecnologia inédita nas escolas de negócios do País”, destaca o Prof. Dr. Carlos Eduardo Furlanetti, diretor executivo de núcleos – LABFIN.PROVAR – FIA.

O programa tem como principais eixos: Visão Sistêmica e de Futuro – Habilidades para identificar oportunidades; Competências Gerenciais – Fundamentos gerenciais para execução das estratégias; Habilidades Humanas do Século 21 – Estar preparado para aproveitar as oportunidades, ser feliz e cumprir o seu propósito; e Empresa, Empreendedorismo e Valor – Habilidades e competências para transformar oportunidades em valor. Para saber mais, acesse o site da parceria.

CIEE Educação

CIEE Educação é a nova plataforma de descontos em qualificação profissional oferecida às organizações parceiras, instituições de ensino e pessoas cadastradas no CIEE, através de parcerias com grandes instituições de ensino e escolas de inovação, como a FIA Business School, Trevisan Escola de Negócios, TecTrain, Residência Educação, entre outros.