Corpo de Bombeiros Militar do DF ganha reforço de 378 servidores

O Corpos de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) faz nesta segunda-feira (21), na Academia de Bombeiro Militar (Setor Policial Sul), a solenidade de incorporação dos novos servidores da força de segurança. Serão 309 alunos no Curso de Formação de Praças, 22 alunos no Curso de Habilitação de Oficiais (Especialistas) e 47 alunos no Curso Formação de Oficiais (Combatentes), em um total de 378 novos militares.

Os cursos têm duração de 11 meses (CFP), dois anos (CFO) e seis meses (CHO) e capacitam os militares às atividades de bombeiro militar – combate a incêndios, salvamento, atendimento pré-hospitalar e resgate veicular, entre outros.

A cerimônia tem por objetivo recepcionar o novo efetivo e marca o início de uma carreira que exige muita dedicação, abnegação, constante qualificação e, sobretudo, amor ao próximo.

Serviço:

Data: 21 de dezembro de 2020

Horário: 17h

Local: Academia de Bombeiro Militar, Setor Policial Sul