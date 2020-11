Conheça a CIEE Educação, nova plataforma de soluções educativas

PUBLICIDADE

Entidade que há mais de 56 anos atua com a inserção de jovens e estudantes no mundo do trabalho, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE apresenta sua nova frente de atuação, focada em qualificação profissional: o CIEE Educação. Destinado ao desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais que atendam às expectativas de empresas, organizações e instituições de ensino, o novo programa representa mais um benefício aos parceiros e jovens atendidos, uma vez que estes garantem condições especiais e valores diferenciados na aquisição dos cursos hospedados na plataforma.

“O CIEE Educação oferece, por meio de parcerias com grandes instituições, escolas de inovação e portais educacionais, condições especiais a quem tem um relacionamento com a entidade, como as empresas parceiras, que podem adquirir cursos e matrículas para a qualificação de seu quadro de colaboradores, e jovens cadastrados, para investimento individual”, explica Marcelo Gallo, superintendente Nacional de Operações do CIEE. “É importante entender que o CIEE não oferta os cursos diretamente, e não comercializa os produtos. Por sermos uma entidade do terceiro setor, não está em nosso escopo esse tipo de transação.”

“O desenvolvimento humano passa necessariamente pela educação. Nessa perspectiva, é importante refletir para a mudança de mindset: ao perceber a quantidade de informações recebidas em nossa contemporaneidade, devemos criar o hábito de buscar novos conhecimentos e aprendizados, constantemente. Acreditamos que o CIEE Educação vem para ofertar soluções neste sentido”, afirma Júnior de Castro, gerente Educacional do CIEE.

Baseado no conceito de lifelong learning, o CIEE Educação conta com diferentes níveis educacionais, que visam suprir necessidades educacionais em diversos momentos da vida profissional com cursos livres, técnicos, profissionalizantes, graduações e MBA’s, nas modalidades híbrida e EaD. Também atende a capacitação em soft, hard e life skills.

Confira, abaixo, algumas das parcerias já vigentes na plataforma:

FIA – Fundação Instituto de Administração

Para líderes, gestores e tomadores de decisão, o MBA Gestão de Negócios e Valorização da Empresa CIEE/FIA combina 570 horas de conhecimento teórico e prático para uma gestão de negócios eficiente.

Trevisan Escola de Negócios

Conhecida pela excelência educacional corporativa, a Trevisan oferece trilhas de conhecimento, graduação, MBAs e cursos de educação executiva, em áreas como Administração, Data Science, Finanças Básicas, Empreendedorismo e Compliance.

Residência Educação

Pioneira em ensino a distância em toda América Latina, conta com mais de 70 cursos técnicos aprovados pelo MEC. Qualificação técnica e formação de jovens e adultos, em uma experiência de aprendizagem interativa e imersiva.

TecTrain

O curso Business Simulation para Administração ensina na prática a tomada de decisões no mundo corporativo, em uma competição com a máquina ou com outros participantes. Sete módulos em 12 horas, com vídeos, desafios e quizzes.

Portal de Ideias

Escola de educação corporativa, voltada ao desenvolvimento de pessoas. Oferece os cursos online Carreira em Foco, Fake news e deepfakes, A postura do time de sucesso, Descomplique: comunicação eficaz sem ruídos.

Toolz

Com um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), colaboradores e gestores podem acessar, via smartphone, tablet ou computador, trilhas focadas em aumento de performance em todos os níveis de uma organização.

Para conhecer a plataforma e suas funcionalidades, acesse a página do CIEE Educação.