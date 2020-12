Concursos TREs: TSE autoriza preenchimento de 549 vagas em 2021

PUBLICIDADE

Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) em todo o país poderão preencher nada menos do que 549 vagas no decorrer de 2021. A confirmação foi feita na última segunda-feira, 7 de dezembro, por meio de publicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no diário oficial da União. O preenchimento destas oportunidades, distribuído pelos diversos estados, tanto poderá ser feito pela convocação de remanescentes de concursos em validade quanto pela realização de novos certames.

Do total de oportunidades, 350 são para o cargo de técnico judiciário, que pede apenas ensino médio para ingresso e 199 para analistas, de nível superior

A maior oferta de vagas é para o TRE SP, com 104 postos, sendo 62 para técnicos judiciários e 42 analistas. No DF, 9 vagas estão disponíveis. 3 para analistas e 6 para técnico judiciário.

Destes, já não contam com concursos em validade os seguintes TREs: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Roraima, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rondônia.

Ainda estão em validade: São Paulo, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul

As informações são do Jornal do Concurso