Concursos oferecem 13,5 mil vagas para todos os níveis de escolaridade no país

13.570 vagas para todos os níveis de escolaridade foram disponibilizadas, por meio de concursos público, em todo o país. Ao todo, são 126 concursos públicos com inscrições abertas para oportunidades com remunerações de até R$ 14.798,99, como é o caso de alguns cargos disponíveis na Prefeitura de Garuva (SC).

Alguns certames contarão com a formação de cadastro de reserva, quando os candidatos aprovados são chamados de acordo com a disponibilidade de vagas durante a validade do concurso.

Entre os concursos federais, destaca-se o Comando da Aeronáutica, com 289 vagas no exame de admissão do curso de formação de sargentos para o segundo semestre de 2021.

Concursos e editais

Prefeitura de Dom Feliciano (RS)

Inscrições: até 04/08/2020

2 vagas

Salários de até R$ 10.464,38

Cargos de nível superior

Confira edital

Prefeitura de Passagem (PB)

Inscrições: até 14/09/2020

34 vagas

Salários de até R$ 9.240,00

Cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Confira edital

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Inscrições: até 06/08/2020

32 vagas

Salários de até R$ 5.831,21

Cargos de nível superior

Confira edital

Prefeitura de Turvo (PR)

Inscrições: até 14/08/2020

5 vagas

Salários de até R$ 4.606,35

Cargos de nível fundamental e superior

Confira edital

Conjunto Hospitalar do Mandaqui (SP)

Inscrições: até 02/09/2020

6 vagas

Salários de até R$ 3.291,30

Cargos de nível superior

Confira edital

Prefeitura de Bento Gonçalves (RS)

Inscrições: até 14/08/2020

49 vagas

Salários de até R$ 2.782,08

Cargos de nível médio e técnico

Confira edital

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP)

Inscrições: até 04/08/2020

32 vagas

Salários de até R$ 1.858,41

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Confira edital

Prefeitura de Curvelo (MG)

Inscrições: até 20/08/2020

107 vagas

Salários de até R$ 2.053,97

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Confira edital

Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE)

Inscrições: até 06/08/2020

70 vagas

Salários de até R$ 1.432,03

Cargos de nível superior

Confira edital

Prefeitura de Mozarlândia (GO)

Inscrições: até 28/08/2020

111 vagas

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Confira edital

Prefeitura de Campos Belos (GO)

Inscrições: até 23/08/2020

31 vagas

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Confira edital

Comando da Aeronáutica

Inscrições: até 26/08/2020

289 vagas

Cargos de nível médio

Confira edital

Câmara Municipal de Boa Esperança (MG)

Inscrições: até 03/09/2020

5 vagas

Cargos de nível fundamental e médio

Confira edital