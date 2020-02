Concursos no DF estão com inscrições abertas

PUBLICIDADE 

Três concursos públicos de órgãos do Distrito Federal estão com inscrições abertas. A Polícia Civil (PCDF), por exemplo, oferece 300 vagas.

No concurso da PCDF, as vagas são para escrivães. A inscrição termina às 18h desta segunda-feira (10), feita através do site do Cebraspe. A taxa é de R$ 199. O salário inicial do cargo é de R$ 8.698,78, e poderão participar candidatos com graduação em qualquer curso superior e Carteira Nacional de Habilitação, na categoria “B” ou superior.

A Procuradoria-Geral (PGDF) oferece 100 vagas para os cargos de analista jurídico e de técnico jurídico. Os salários vão de R$ 4.720 a R$ 7.320 e os interessados podem se inscrever até 20 de fevereiro. Leia mais sobre as taxas de inscrição e outros detalhes do certame no site do Cebraspe, banca organizadora.

O terceiro concurso aberto na capital federal é o da Rede Sarah. A rede de hospitais oferece 15 vagas para as áreas de compras e contratações, contabilidade, engenharia de alimentos, importação, infraestrutura, logística, orçamento e custos, financeiro, patrimônio e recursos humanos.

O salário pode chegar a R$ 13.675,28. As inscrições começam no próximo dia 17, a serem realizadas no site do Sarah. A taxa é de R$ 120.