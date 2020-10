Concurso Receita Federal busca preencher 1.000 vagas de ensino médio

PUBLICIDADE

Quem possui ensino médio e pretende participar do próximo concurso Receita Federal pode contar com ótimas oportunidades. Acontece que o órgão aguarda parecer por parte do Ministério da Economia sobre um pedido para o preenchimento de nada menos do que 3.360 vagas no decorrer do próximo ano, sendo 1.000 destinadas somente a quem possui este nível escolar. As demais 2.360 oportunidades são para carreiras com exigência exclusivamente de superior. As remunerações iniciais dos cargos chegam a R$ 21.029.09.Novas informações devem ser confirmadas em breve.

Todas as 1.000 vagas de ensino médio são destinadas ao cargo de assistente técnico adminstrativo, uma das carreiras da área adminstrativa. A remuneração inicial do cargo é de R$ 4.137,97

No caso de nível superior, das 2.360 vagas, 2.050 são para as áreas aduaneira e tributária, sendo 550 para a carreira de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil e 1.500 para analista-tributário da Receita Federal do Brasil. No caso de analista, a remuneração inicial é de R$ 11.684,39, enquanto a carreira de auditor conta com inicial de R$ 21.029,09

Ainda para nível superior, as 310 restantes são para a área administrativa, sendo 270 para analista técnico administrativo, 4 para arquiteto e 16 para engenheiros e 20 para contador. No caso de analista técnico administrativo, a exigência é de nível superior, com inicial de R$ 5.490,09. Para arquitetos, engenheiros e contadores as remunerações ainda serão confirmadas.

Concurso Receita Federal: saiba as atribuições da carreira de assistente técnico administrativo

No concurso Receita federal, cabe aos aprovados na carreira de assistente técnico administrativo executar tarefas de nível intermediário, relacionadas às rotinas técnica, administrativa, logística e de atendimento do órgão.

Concurso Receita Federal: último edital

Realizado em 2014, o último concurso da Receita Federal abriu vagas para área de apoio, para o cargo de assistente técnico-administrativo do MF (Ministério da Fazenda). Foram oferecidas 1.026 vagas e a prova foi composta por questões de Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Informática, Atualidades, Gestão de Pessoas e do Atendimento ao Público, Ética do Servidor na Administração Pública, Administração Pública Brasileira e Regime Jurídico dos Agentes Públicos. Mais de 263 mil inscritos disputaram as vagas oferecidas, uma média de 257 candidatos por vaga).

O novo pedido supera o quantitativo do anterior, enviado em 2019, que era para o preenchimento de 3.314 vagas.

Vagas: 3360

Taxa de inscrição: Não definido

Cargos: Técnico, Analista, Auditor

Áreas de Atuação: Judiciária / Jurídica, Fiscal, Tributária

Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 4137,00 Até R$ 21029,00

Estados com Vagas: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO

As informações são do jcconcursos