Concurso PRF: “provas não ocorrerão no mesmo dia”, diz diretor, sobre PF

A aplicação das provas do novo concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal) não corre o risco de ocorrer no mesmo dia da seleção da Polícia Federal (PF). A confirmação é do diretor-executivo do órgão, José Lopes Hott Junior, questionado sobre a possibilidade por candidatos, em suas redes sociais, no último sábado, dia 10. “Como são dois concursos muito grandes, não me parece viável ser no mesmo dia, pois demandam estruturas para aplicação das provas. Fora isso, pode ser no mesmo mês, na mesma semana…”, disse.

Recentemente, o diretor-executivo já havia confirmado que, caso o certame seja autorizado ainda em outubro, o edital poderá ser publicado ainda em 2020.“Estamos prontos para soltar (o edital) esse ano. Se a autorização sair ainda em outubro, o edital sai ainda esse ano. No mínimo 30 dias entre a autorização e a publicação do edital” confirmou. Ressaltou, ainda, a intenção do órgão de realizar novos concursos a cada dois anos.

Ao todo, foram solicitadas ao Ministério da Economia 2.772 vagas, sendo 2.634 para a carreira de policial rodoviário e 138 para a carreira de agente administrativo. Porém, de acordo com o diretor-executivo as oportunidades de agente ainda não estão confirmadas. Segundo ele, o próximo concurso contará com três turmas de formação superior, sendo a primeira iniciada ainda em 2021 e mais duas em 2022.

Mesmo ainda sem autorização formal, a seleção já conta com comissão organizadora formada, que trabalha na elaboração do projeto básico. A expectativa é de que o documento fique pronto para ser entregue às bancas interessadas assim que oficializada a autorização.

Para ingressar na carreira de policial rodoviário é necessário possuir nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial do cargo é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458,00.

No caso de agente administrativo, a exigência é apenas de ensino médio, com remuneração inicial de R$ 4.022,77, já incluindo o auxílio-alimentação, também com 40 horas semanais.

A comissão do processo licitatório é presidida pelo servidor Vanucci Gomes Araújo e conta, ainda, com mais três membros: Patricia Duarte Benevides (presidente substituta), Caroline Maes e Petronílio Rocha Neto.

Concurso PRF e a reforma administrativa

Em 3 de setembro, em sua live semanal, junto com o ministro da segurança pública, André Medonça, o presidente Jair Bolsonaro garantiu que, mesmo com a reforma administrativa, a estabilidade do órgão deverá ser mantida, por se tratar de carreira típica do Estado.

De acordo com a reforma, após aprovação no concurso PRF, os aprovados serão submetidos a um período de experiência. Para as carreiras de Estado, este prazo será de dois anos e após três anos os servidores contarão com estabilidade garantida. Para as outras funções, o prazo será de um ano, mas os aprovados não contarão com garantia de estabilidade.

Concurso PRF: último edital

O último edital do concurso PRF para policial rodoviário federal, realizado em 2018, contou com uma oferta de 500 vagas, sendo organizado pelo Cespe/UNB, atual Cebraspe. A seleção contou com provas objetivas, dissertativas, exames de capacidade física, exames de saúde, avaliação psicológica análise de títulos, investigação social e curso de formação.

A parte objetiva contou com 120 itens, versando sobre língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, noções de física, ética no serviço público, geopolítica brasileira, legislação de trânsito, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial e direitos humanos e cidadania.

No caso de agente administrativo, o último concurso PRF foi em 2014, sendo organizado pela Funcab. A prova objetiva contou com 60 questões, sendo 12 de língua portuguesa (com peso dois), 6 de ética e conduta pública (1), 6 de raciocínio lógico (1), 6 de noções de direito constitucional (1,5), 6 de direito administrativo (1,5), 6 de noções de administração (1,5), 6 de noções de arquivologia (1,5), 6 de noções de informática (1,5) e 6 de legislação relativa à PRF (1,5). O concurso também contou com perícia médica e investigação social.

O concurso PRF foi dividido em duas fases, sendo que a primeira foi dividida em várias etapas:

1ª fase: Prova objetiva e Discursiva; Exame de capacidade física; Avaliação de Saúde

Avaliação psicológica; Avaliação de títulos; Investigação Social;

2ª fase: Curso de Formação Profissional.

