Concurso PRF: inscrições para 1.500 vagas terminam às 18h de hoje (12)

Encerra-se às 18h desta sexta-feira (12) o período de inscrições para o concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal) destinado a preencher 1.500 vagas imediatas de policial rodoviário.

Voltada a profissionais que possuem curso superior em qualquer área e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria “B” ou acima, a carreira paga R$ 10.357,88, já considerando o auxílio alimentação de R$ 458.

Do total de oportunidades, 1.125 são para ampla concorrência. As outras 375 chances estão distribuídas da seguinte forma: 300 reservadas a candidatos negros e 75 a pessoas com deficiência.

Há também a expectativa de convocação de 500 excedentes no início de 2022, totalizando 2.000 nomeações, conforme revelou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A seleção terá abrangência nacional, ou seja, os novos servidores poderão atuar em qualquer uma das delegacias da PRF espalhadas pelo Brasil, a depender da disponibilidade de vagas. Para escolha da lotação, será respeitada a ordem de classificação dos candidatos.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso PRF são recebidas somente pela internet, mediante a realização de cadastro no site https://www.cebraspe.org.br. O valor da taxa é de R$ 180.

O processo seletivo é organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Em caso de dúvidas, os participantes podem obter mais informações com a banca por meio do telefone (61) 3448-0100.

Concurso PRF: como serão as provas

As avaliações objetiva e discursiva estão marcadas para 28 de março, com aplicação em todas as capitais brasileiras. A primeira cobrará a resolução de 120 questões do tipo ‘certo’ ou ‘errado’, enquanto a segunda exigirá a elaboração de um texto dissertativo de até 30 linhas. O conteúdo programático engloba:

língua portuguesa;

raciocínio lógico-matemático;

informática;

física;

ética e cidadania;

geopolítica;

língua estrangeira (inglês ou espanhol);

legislação de trânsito;

direito administrativo;

direito constitucional;

direito penal;

direito processual penal;

legislação especial;

direitos humanos.

As demais etapas do processo seletivo envolverão exame de aptidão física, avaliações psicológica e de saúde, análise de títulos, apresentação de documentos, investigação social e curso de formação.

O JC Concursos disponibiliza mais detalhes sobre o edital, como conteúdo programático, atribuições e cronograma, na página do concurso PRF.

Sobre Cebraspe – Cespe UNB

O Cespe/UnB (Centro de Seleção e de Promoção de Eventos) – atualmente Cebraspe – é uma instituição de educação, especializada na realização de avaliações, seleções, certificações e pesquisas e fundada na década de 70, originalmente com a finalidade de elaborar apenas o vestibular da Universidade de Brasília (UnB), e que, depois, acabou migrando para a preparação de concursos públicos.

O Cebraspe planeja, elabora, aplica e corrige provas objetivas e dissertativas, além de outros tipos de exames necessários ao provimento de cargos públicos (provas práticas, testes físicos e psicológicos). Também oferece reserva de cotas para negros nos processos seletivos – atendendo a determinações legais – e perícia médica para confirmação da reserva de vagas a candidatos com deficiência.

Hoje bastante presente em concursos de todo o país, o Cespe/UnB é uma banca muitas vezes temida pelos concurseiros. Primeiro, porque possui um estilo quase exclusivo de questão, que é o de “Certo ou Errado” – embora a organizadora utilize-se também de questões de múltipla escolha, principalmente em concursos para tribunais eleitorais. O estilo de prova “Certo ou Errado” do Cespe/UnB exige muito cuidado, porque cada resposta errada anula uma correta.

Segundo informações da própria organizadora, o procedimento de avaliação é justificável em um processo seletivo que visa selecionar o candidato com melhor capacidade de analisar, interpretar e responder a partir do que aprendeu, descartando o “chute” ou a possibilidade de aprovação ao acaso.

25/01/2021 Abertura das inscrições Adicionar no Google Agenda

12/02/2021 Encerramento das inscrições Adicionar no Google Agenda

28/03/2021 Prova

As informações são da Jornal do Concurso