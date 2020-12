Concurso PRF: “editais estão prontos”, diz Bolsonaro, sobre 4000 vagas na PF e PRF

PUBLICIDADE

Quem pretende participar do novo concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal), bem como do concurso PF (Polícia Federal) deve intensificar os estudos. Embora o diretor-executivo da PRF, José Lopes Hott Junior, tenha anunciado que a portar.ia autorizativa seria divulgada ainda nesta semana, o documento efetivamente não chegou a ser publicado nesta sexta-feira, 4 de dezembro, como previsto. Por outro lado, em sua live semana, na noite de quinta-feira, dia 3, o presidente Jair Bolsonaro voltou a confirmar os dois concursos. “Os editais estão prontos”, reforçou, além de confirmar a oferta de 4000 vagas, sendo 2000 para cada corporação, que deverão ser preenchidas em 2021.

No caso da PRF, a oferta de 2000 vagas será para a carreira de policial rodoviário. Para concorrer é exigido nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458,00.

Para quem está mantendo o foco de estudos, o diretor da corporação adiantou, recentemente, que os critérios de avaliação para o novo edital deverão ser os mesmos do concurso anterior, realizado em 2018.Desta forma, contará com provas objetivas e dissertativas, análise de títulos, testes de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação.

Concurso PRF: último edital

O último edital do concurso PRF para policial rodoviário federal, realizado em 2018, contou com uma oferta de 500 vagas, sendo organizado pelo Cespe/UNB, atual Cebraspe. A seleção contou com provas objetivas, dissertativas, exames de capacidade física, exames de saúde, avaliação psicológica análise de títulos, investigação social e curso de formação.

A parte objetiva contou com 120 itens, versando sobre língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, noções de física, ética no serviço público, geopolítica brasileira, legislação de trânsito, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial e direitos humanos e cidadania.

O concurso PRF foi dividido em duas fases, sendo que a primeira foi dividida em várias etapas:

1ª fase: Prova objetiva e Discursiva; Exame de capacidade física; Avaliação de Saúde

Avaliação psicológica; Avaliação de títulos; Investigação Social;

2ª fase: Curso de Formação Profissional.

PRF – Polícia Rodoviária Federal

Vagas: 2772

Taxa de inscrição: Não definido

Cargos: policial rodoviário, policia rodoviaria federal

Áreas de Atuação: Segurança Pública

Escolaridade: Ensino Médio, Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 4022,00 Até R$ 9931,00

Estados com Vagas: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO

As informações são do Jornal do Concurso