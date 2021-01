Concurso PRF: cronograma oficial deve ser anunciado amanhã (6)

PUBLICIDADE

Quem pretende participar do aguardado novo concurso PRF (Polícia Rodoviária Federal) deve ficar atento e intensificar os estudos. Acontece que o o diretor-executivo da PRF, José Lopes Hott Junior, deve anunciar na próxima quarta-feira, 6 de janeiro, o cronograma oficial do certame, incluindo a data de publicação do edital, prazo de inscrições e data da prova. De qualquer forma, a diretora de gestão de pessoas da corporação, Silvia Borges, já antecipou, por meio de suas redes sociais, na última segunda, 4 de janeiro, que a publicação do documento deve ocorrer já na segunda quinzena de janeiro. Os interessados devem ficar atentos

Ao todo serão oferecidas 1.500 vagas de policial rodoviário, para preenchimento imediato. Além disso, mais 500 deverão ser preenchidas durante o prazo de validade, por meio de convocação de remanescentes, no sentido de completar as 2000 oportunidades anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro.

Para concorrer ao cargo é necessário possuir nível superior em qualquer área, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458,00

A publicação do edital depende de apenas um entrave: a assinatura do contrato com a banca, que será o Cebraspe. O documento, no entanto, deve ser publicado em diário oficial no decorrer dos próximos dias.

Concurso PRF: saiba como foi a seleção anterior

O último edital do concurso PRF para policial rodoviário federal, realizado em 2018, contou com uma oferta de 500 vagas, sendo organizado pelo Cespe/UNB, atual Cebraspe. A seleção contou com provas objetivas, dissertativas, exames de capacidade física, exames de saúde, avaliação psicológica análise de títulos, investigação social e curso de formação.

A parte objetiva contou com 120 itens, versando sobre língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, noções de física, ética no serviço público, geopolítica brasileira, legislação de trânsito, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial e direitos humanos e cidadania.

O concurso PRF foi dividido em duas fases, sendo que a primeira foi dividida em várias etapas:

1ª fase: Prova objetiva e Discursiva; Exame de capacidade física; Avaliação de Saúde

Avaliação psicológica; Avaliação de títulos; Investigação Social;

2ª fase: Curso de Formação Profissional.

