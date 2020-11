Concurso PM DF 2021 : novo edital para 2.100 vagas previsto para o próximo ano

PUBLICIDADE

Um novo concurso PM DF 2021(Polícia Militar do Distrito Federal) está em pauta para ocorrer até o final do próximo ano. De acordo com informações já confirmadas pela corporação, a oferta deverá ser de 2.100 vagas para o cargo de soldado, que pede formação de nível superior, com remuneração inicial de R$ 5.245,41. Além disso, os aprovados contarão com auxílio alimentação de R$ 850. Novas informações podem ser confirmadas em breve.

Além da escolaridade, para ingresso nos concursos da corporação costuma ser exigida idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para mulheres e 1,65m para homens.

De acordo com as últimas informações, o certame segue em planejamento interno, com expectativa de ser autorizado pelo governador Ibaneis Rocha em 2021. O objetivo é permitir a permanente reoxigenação dos quadros após o término da validade do último certame, iniciado em 2018

Concurso PM DF 2021: saiba como foi a última seleção

O último concurso PM DF, realizado em 2018, serviu para preencher 2.000 vagas de soldados combatentes, sendo 500 são para admissão imediata (427 homens e 73 mulheres) e 1.500 para cadastro reserva (1.280 homens e 220 mulheres). A banca organizadora, na ocasião, foi o Instituto Iades.

A primeira fase, composta de provas objetivas e dissertativas, versou sobre temas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática/raciocínio lógico, atualidades, legislação aplicável à Polícia Militar do Distrito Federal, criminologia e conhecimentos específicos.

Posteriormente, os candidatos foram submetidos a testes de aptidão física, exames biométricos, avaliações médica/psicológica e sindicância da vida pregressa/investigação social, além de prova prática instrumental

PM DF – Polícia Militar do Distrito Federal

Vagas: 2100

Taxa de inscrição: R$ 88

Cargos: Soldado

Áreas de Atuação: Segurança Pública

Escolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 5245,00

Estados com Vagas: DF

