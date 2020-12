Concurso PF: contrato com banca deve ser assinado até amanhã (31)

PUBLICIDADE

Quem pretende participar do aguardado concurso PF (Polícia Federal) tende a trocar a comemoração de ano novo pelos livros. Acontece que está cada vez mais próxima a publicação do edital de abertura de inscrições, prevista para ocorrer ainda no início de janeiro. Após a publicação do documento de dispensa de licitação, confirmando o Cebraspe como banca organizadora, publicado no diário oficial na última terça, dia 29, a PF agora corre para assinar o contrato, o que está previsto para ocorrer até esta quinta, 31 de dezembro, no sentido de já poder iniciar o certame nos primeiros dias do ano.

Ao todo serão oferecidas 1.500 vagas, todas destinadas a carreiras policiais, mas já está certo que a corporação pretende convocar mais 500 remanescentes, durante o prazo de validade, no sentido de completar as 2000 vagas anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro.A confirmação é do diretor-geral da corporação, Rolando Alexandre. Todas as vagas serão para cargos de nível superior, com iniciais de até R$ 22.672,48.

A distribuição de vagas por cargos é a seguinte: agente (893 postos), delegado (123), escrivão (400) e papiloscopista (84). As remunerações iniciais são de R$ 11.983,26 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 22.672,48 para delegado.

A intenção é publicar o edital em janeiro, com aplicação das provas objetivas já em março. Porém, para isto ainda é necessário um aval por parte do Ministério da Economia, uma vez que o 9739, de 2019, determina um prazo de quatro meses entre a publicação do edital e a aplicação das provas em concursos federais. A PF, no entanto, pretende abrir uma exceção, no sentido de permitir dar início ao primeiro curso de formação ainda em 2021

Concurso PF (Polícia Federal): saiba como foi a última seleção

O último concurso PF, em 2018, contou com uma oferta de 500 vagas, sendo 150 para delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente. Ao todo, a seleção registrou 147.744 inscritos. Para todos os cargos foi exigida formação de nível superior, com iniciais de R$ 11.983,26 para agente, escrivão e papiloscopista e R$ 22.672,48 para delegado e perito.

No caso de delegado, a prova objetiva contou com 120 questões e a dissertativa, com três questões e elaboração de peça profissional

Para agente, escrivão e papiloscopista, a parte objetiva contou com 120 questões, em três blocos, com 60 no bloco I, 36 no II e 24 no III, além de texto dissertativo

No caso de delegado, posteriormente a seleção contou com exames de aptidão física, prova oral, avaliação médica, exame psicológico e títulos.

Para agente e papiloscopista, aptidão física, avaliação médica e psicológica e, no caso de escrivão, aptidão física, prova prática de digitação, avaliação médica e exames psicológicos.

NO caso de delegado, o conteúdo incluiu temas de direito administrativo, constituicional, civil, processual civil, empresarial, direito internacional público e cooperação internacional, direito penal, direito processual penal, criminologia, direito previdenciário e direito financeiro e tributário.

Para agente de polícia, no bloco I, língua portuguesa, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial, estatística e raciocínio lógico. No bloco II, informática. No bloco III, contabilidade geral.

Para escrivão, no bloco I, língua portuguesa, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial, estatística e raciocínio lógico. No bloco II, informática e no bloco III, contabilidade geral e arquivologia.

Para papiloscopista, no bloco I, língua portuguesa, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito penal e processual penal, legislação especial, estatística e raciocínio lógico. No bloco II, informática, e no bloco III, arquivologia, biologia, física e química

PF – Polícia Federal

Vagas: 1500

Taxa de inscrição: Não definido

Cargos: escrivão, Perito, Agente Policial

Áreas de Atuação: Segurança Pública

Escolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: De R$ 11983,00 Até R$ 22672,00

Estados com Vagas: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO

As informações são do Jornal do Concurso