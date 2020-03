Concurso Marinha abre inscrições para 66 vagas nas áreas de saúde e de engenharia

PUBLICIDADE 

Estão abertas as inscrições para o concurso Marinha destinado a preencher 66 vagas de nível superior nos corpos de engenheiros e de profissionais da área da saúde.

Há chances para enfermeiro (2 postos); farmacêutico (2); dentistas especialistas em endodontia (1), patologia bucal e estomatologia (1) e prótese dentária (2); médicos especialistas em cardiologia (1), clínica médica (2), gastroenterologia (1), geriatria (1), hematologia (1), medicina intensiva (1), nefrologia (1), proctologia (1), reumatologia (2), cirurgia geral (2), cirurgia plástica (1), cirurgia torácica (1), otorrinolaringologia (2), urologia (1), ginecologia e obstetrícia (2), pediatria (2), radiologia (1), radioterapia (1), ortopedia e traumatologia (1), endocrinologia/metabologia (2), gastroenterologia (2), neurologia (1), dermatologia (1), oftalmologia (1) e cardiologia (1); arquiteto e urbanista (1); e engenheiros nas áreas cartográfica (1), civil (2), de materiais (1), de produção (1), de sistemas de computação (1), de telecomunicações (2), elétrica (4), eletrônica (3), mecânica (4), naval (3), nuclear (1) e química (1).

Como se inscrever

Podem participar candidatos com até 35 anos em 1º de janeiro de 2021. Com taxa de R$ 126, as inscrições para o concurso Marinha vão até 23 de março, devendo ser efetuadas pelo site ou pessoalmente em diversas cidades.

Os postos de atendimento presencial estão instalados no Rio de Janeiro/RJ, Angra dos Reis/RJ, Nova Friburgo/RJ, São Pedro da Aldeia/RJ, Macaé/RJ, Belo Horizonte/MG, Vila Velha/ES, Ilhéus/BA, Salvador/BA, Aracaju/SE, Natal/RN, Olinda/PE, Fortaleza/CE, Maceió/AL, João Pessoa/PB, Belém/PA, Santana/AP, Parnaíba/PI, Santarém/PA, São Luís/MA, Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Paranaguá/PR, Florianópolis/SC, São Francisco do Sul/SC, Uruguaiana/RS, Ladário/MS, Cuiabá/MT, Brasília/DF, Palmas/TO, Santos/SP, São Paulo/SP, Barra Bonita/SP, Foz do Iguaçu/PR, Manaus/AM e Porto Velho/RO.

Etapas

A primeira fase terá provas objetiva e discursiva (todas as vagas), prevista para a primeira quinzena de maio, e redação e tradução de texto em inglês (apenas para área de engenharia e arquitetura), na primeira quinzena de julho.

Na sequência, os candidatos convocados passarão por inspeção de saúde, análise de títulos, teste físico, avaliação psicológica e verificação de documentos. O início do curso está agendado para 15 de março.

Situação após a incorporação

Os aprovados no concurso Marinha farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), situado na cidade do Rio de Janeiro, com duração média de 31 semanas.

Ao longo do treinamento, os recrutas terão direito a uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de remuneração de R$ 6.993.

De acordo com os editais, após concluir o CFO, os novos militares serão nomeados ao posto de primeiro tenente, cargo que conta atualmente com salário de R$ 8.671,32 por mês.

JC Concursos