Concurso Imbel: assinado contrato com banca e edital já pode ser publicado

O edital do novo concurso Imbel (Indústria de Material Bélico do Brasil) já pode ser publicado. Acontece que foi divulgada nesta sexta-feira, 16 de outubro, no diário oficial da União, a assinatura do contrato com a banca organizadora, que será a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os cargos que serão oferecidos ainda não foram divulgados, o que deve ocorrer somente com a liberação do edital, mas já está certo que a seleção será destinada para formar cadastro reserva de pessoal, em quatro estados.

De acordo com o documento publicado no diário oficial, a assinatura do contrato ocorreu no último dia 14 de outubro, com validade até 13 de outubro de 2021.

A a seleção será para contratação de pessoal na sede da empresa, no Distrito Federal, bem como nas unidades de produção localizadas nas cidades de Piquete (SP), Itajubá (MG), Juiz de Fora (MG), Magé (RJ) e Rio de Janeiro (RJ).

Concurso Imbel : saiba como foi a última seleção

O último concurso Imbel ocorreu em 2016, quando foi destinado a formar cadastro reserva de pessoal nas mesmas regiões da nova seleção, para cargos de níveis fundamental médio e superior. A banca organizadora, na ocasião, foi a Cetro Concursos.

Para ensino fundamental, as opções foram para os cargos de ajudante geral, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de laboratório e bombeiro brigadista.

Para ensino médio, guarda de segurança patrimonial, motorista, fundidor, galvanizador, inspetor de qualidade, operador de caldeira, operador de produção especializado, operador de utilidades industriais, preparadaor de máquinas, caldeireiro, eletricista de manutenção, encanador industrial, instrumentista, mecânico de manutenção, pintor industrial, soldador, auxiliar de ferramentas, ajustador, ferramenteiro, fresador, torneiro, retificador, desenhista projetista, técnico de controle de qualidade, técnico de eletricidade, técnico em eletrônica, técnico em instrumentação, técnico em mecatrônica, técnico em metalurgia, técnico em materiais, técnico em metrologia, técnico em química, técnico em mecânica, técnico em radiologia, técnico em enfermagem do trabalho, auxiliar técnico administrativo, assistente administrativo, técnico em informática e técnico em segurança do trabalho.

Para nível superior, analista administrativo, analista contábil, analista de recursos humanos, analista de sistemas, administrador, contador, supervisor de tecnologia da informação, advogado, engenheiro de controle de qualidade, engenheiro de meio ambiente, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de telecomunicações, engenheiro elétrico, engenheiro eletrônico, engenheiro mecânico, engenheiro mecatrônico, engenheiro metalúrgico ou de materiais, engenheiro químico e médico do trabalho.

Imbel – Indústria de Material Bélico do Brasil

Vagas: Não definido

Taxa de inscrição: Não definido

Cargos: Não definido

Áreas de Atuação: Não definido

Escolaridade: Não informado

Faixa de salário:

Organizadora: FGV

Estados com Vagas: DF, MS, RJ, SP

As informações são do Jornal do Concurso