Concurso Aeronáutica abre inscrições para sargento; confira edital

PUBLICIDADE

Começa às 10h desta segunda-feira (15) o período de inscrições para o concurso Aeronáutica com 242 vagas para admissão ao Curso de Formação de Sargentos (CFS) no primeiro semestre de 2022.

O edital reúne oportunidades em cinco especialidades: mecânica de aeronaves (68 postos), material bélico (17), guarda e segurança (30), equipamento de voo (12) e controle de tráfego aéreo (115).

As três primeiras áreas são exclusivas a homens, enquanto as duas últimas podem ser disputadas por candidatos de ambos os sexos. Os interessados devem possuir idade entre 17 e 24 anos (até 31 de dezembro de 2022) e ensino médio.

As inscrições vão até as 15h de 17 de março, devendo ser registradas mediante o preenchimento de formulário disponível no site https://ingresso.eear.aer.mil.br/. A taxa custa R$ 60.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Concurso Aeronáutica: como serão as provas

Agendada para 30 de maio e com duração de quatro horas e vinte minutos, a prova objetiva cobrará a resolução de questões de múltipla escolha abordando conteúdos sobre língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física.

Haverá aplicação em Belém/PA, São Luís/MA, Recife/PE, Natal/RN, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, São José dos Campos/SP, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Brasília/DF, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As outras etapas do processo seletivo incluem: inspeção de saúde e exame de aptidão psicológica, de 10 a 27 de agosto; e avaliação do condicionamento físico, de 19 a 22 de outubro.

Situação dos recrutas após a incorporação

Os aprovados em todas as fases do concurso Aeronáutica iniciarão o CFS em 19 de janeiro de 2022. O treinamento é ministrado em Guaratinguetá, no interior paulista, com duração de dois anos, em regime de internato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a preparação, os recrutas serão considerados praças especiais, com vencimentos atuais de R$ 1.199. A Força Aérea Brasileira (FAB) também concede alimentação, alojamento, fardamento e assistências médico-hospitalar e dentária.

Ao concluir a formação, os militares passarão ao posto de terceiro-sargento, que paga atualmente R$ 3.825, e poderão servir em todo o território nacional, conforme as necessidades da Aeronáutica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Aeronáutica – Força Aérea Brasileira

Vagas: 242

Taxa de inscrição: De R$ 60,00 Até R$ 60,00

Cargos: Sargento

Áreas de Atuação: Forças Armadas

Escolaridade: Ensino Médio

Faixa de salário: De R$ 1199,00 Até R$ 3825,00

Estados com Vagas: AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO

5/02/2021 Abertura das inscrições

17/03/2021 Encerramento das inscrições

30/05/2021 Prova

01/06/2021 Divulgação do Gabarito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do Jornal do Concurso