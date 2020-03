CIEE suspende atividades de capacitação de aprendizes

PUBLICIDADE 

Com o objetivo de reforçar a prevenção do contágio do coronavírus no Brasil, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), por meio de nota, informou que as atividades de capacitação de aprendizes estão suspensas até 31 de março. A suspensão ocorre nas seguintes localidades:

Distrito Federal

São Paulo

Bahia

Alagoas

Sergipe

Paraíba

Rio Grande do Norte

Ceará

Maranhão

Piauí

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Tocantins

Rondônia

Amazonas

Pará

Amapá

Roraima

Acre

“O CIEE reitera que, por causa do alto investimento feito em tecnologia dos últimos anos, os aprendizes do CIEE contam com o CIEE Saber Virtual, plataforma de educação à distância online e gratuita, onde estão disponíveis 35 cursos abordando temas como Orientação Profissional, Informática e Matemática. Isso permite que eles consigam repor o conteúdo dos encontros de capacitação sem qualquer tipo de prejuízo. Em relação à rotina dos aprendizes nas empresas, a orientação é de que os jovens sigam as diretrizes estabelecidas por cada organização”, disse a empresa.