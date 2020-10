CIEE oferece cursos online para capacitação de jovens

PUBLICIDADE

Com o objetivo de reforçar a importância da capacitação dos jovens durante o período de distanciamento social, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE oferece mais de 20 cursos na plataforma de educação à distância CIEE Saber Virtual. “Em qualquer situação, seja durante ou depois da pandemia, aqueles que tiverem mais qualificação largam na frente”, aponta Elenilson Arara – supervisor do CIEE em Brasília.

O conteúdo dos cursos está distribuído nas trilhas “Preparação para o Mundo do Trabalho”, “Lidando com a informática”, “Orientação e informação profissional” e “A comunicação e a matemática” e “Empreendedorismo CIEE e Sebrae”, recém-lançada. Todo o conteúdo foi desenvolvido com a intenção de preparar estudantes para o mundo do trabalho e dão direito a um certificado digital.

A plataforma pode ser acessada no site do CIEE.