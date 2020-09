CIEE e FIA realizam 3ª edição de ciclo de painéis

PUBLICIDADE

Em parceria com a FIA Business School, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE realiza a terceira edição do ciclo de painéis Transformando organizações para o século 21. A ação faz parte do lançamento, em novembro, da primeira turma de MBA Gestão de Negócios e Valorização da Empresa, da plataforma CIEE Educação.

Com o tema “Competências Gerenciais”, haverá uma troca de experiências e saberes relacionados aos fundamentos gerenciais para execução das estratégias e tomada de decisão, com foco na importância do conhecimento das tradicionais ferramentas de gerenciamento de negócios.

Segmentado regionalmente, o evento para as regiões Centro-Oeste e Sudeste será em 25 de setembro, das 16 às 18h, com o professor Carlos Eduardo Furlanetti, da FIA, mediação de Fabíola Molina, consultora em programas de Estágio, Aprendizagem e Inclusão Social do CIEE, e os executivos Thiago Vilarinho, supervisor Administrativo da Corteva Agriscience, e Diógena Clementino Pires, coordenadora de RH da Rede Dor.

Já para as regiões Norte e Nordeste, o painel ocorre em 28 de setembro, também das 16 às 18h, com a presença do professor Carlos Eduardo Furlanetti, da FIA, mediação de Claudio José, supervisor de atendimento do CIEE/AM, e os executivos João Augusto Rodrigues, diretor executivo do Grupo Líder, Edimar Freitas, gerente de recursos humanos da Empresa Ceras Johnsons, Luiz Roberto Barcelos, executivo do agronegócio e presidente da Agrícola Famosa do Rio Grande do Norte.

As vagas para participar dos ciclos são limitadas, com certificado online a cada encontro. Para se inscrever e conferir a programação completa da região Centro-Oeste e Sudeste, clique aqui; Norte e Nordeste, clique aqui.

O assunto é um dos eixos do MBA Gestão de Negócios e Valorização da Empresa, uma parceria inédita entre CIEE e FIA. Com modelo híbrido e carga horária de 570 horas (sendo 120 horas presenciais e 450 horas EaD), o curso a distância tem previsão de início para 16 de novembro. Saiba mais clicando aqui.