CIEE abre processo seletivo para o TRE-DF

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE – abre processo seletivo para a contratação de estagiários para o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), em Brasília. Há oportunidades de vagas para cadastro reserva de estágio para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior. Os interessados devem se inscrever até o dia 13 de outubro, pelo site do CIEE.

Para os jovens matriculados no Ensino Médio há disponibilidade de vagas para o regular ou EJA. Os estudantes do Ensino Técnico, nas áreas de Eletrônica, Informática, Redes de Computadores, Telecomunicações ou Administração também poderão se inscrever. Para os alunos de nível superior, há vagas para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Organizacional, Comunicação Social – Cinema e Mídias Digitais, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, História, Letras – Português e Museologia.

A seleção será composta por três etapas: inscrição, prova online e avaliação curricular. O edital prevê carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. Os selecionados vão receber um salário de R$535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais) para nível médio e R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais) para nível superior, além de R$ 11 (onze reais) por dia de auxílio transporte e direito ao seguro contra acidentes pessoais. Conforme o artigo 176, da Lei 11.788/2008, 10% das bolsas de estágio serão reservadas a estudantes portadores de deficiência.