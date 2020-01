Brasiliense fatura R$ 1,4 mil reais por mês hospedando cachorros em casa

PUBLICIDADE 

Foi por meio da irmã que Marcos Fernandes, 21 anos, conheceu o trabalho da DogHero, maior empresa de serviços para cães da América Latina que, através do site e app, conecta quem tem cachorro a uma comunidade de passeadores e anfitriões escolhida a dedo. O jovem viu na prestação de serviço pelo aplicativo uma oportunidade de fazer renda. Atualmente, o brasiliense ganha cerca até R$ 1,4 mil reais por mês.

Anfitrião há quase dois anos, Marcos concilia os estudos do curso de Educação Física com o atendimento aos hóspedes de quatro patas. Ter a “casa cheia” de cachorros nunca foi um problema para o universitário que já chegou a ter 11 animais de estimação. Hoje, ele é pai de quatro: dois cães (Paçica e Bibi) e dois gatos (Ragnar e Floki). Todos foram adotados.

Engajado com o resgate/amparo de animais abandonados, o jovem arrecada rações e doa para entidades e outros espaços de Brasília que oferecem acolhimento para os pets sem lar. “O benefício em trabalhar pela DogHero vai além do financeiro. Faço tudo com muito amor e é bom ver a casa sempre cheia”, comenta o anfitrião. Marcos também ressalta a importância dos vínculos criados a partir do aplicativo. Segundo ele, há tutores que se tornaram verdadeiros amigos. Ele também costuma recomendar a DogHero para os amigos (três deles hoje atuam como anfitriões pelo aplicativo).

Qualquer pessoa que ame cachorros e que tenha mais de 18 anos pode se candidatar a anfitrião da DogHero. No entanto, é necessário cumprir requisitos de segurança da residência e realizar testes de conhecimento sobre cães. Durante o processo, apenas 20% dos candidatos são aprovados. Após o ingresso na plataforma, o anfitrião ainda pode aprimorar seus conhecimentos sobre cães com cursos disponibilizados pelo próprio app (Escola de Heróis). A cada módulo completo, o anfitrião conquista medalhas que ficam disponibilizadas em seu perfil, ajudando clientes a identificarem anfitriões que fizeram o curso. Além disso, as avaliações dos clientes são monitoradas, garantindo anfitriões que ofereçam uma experiência excelente. Isso mitiga riscos e viabiliza com que, hoje, 98% dos clientes recomendem a DogHero para um amigo ou familiar.

Os interessados em se tornar anfitriões DogHero podem se inscrever diretamente pelo site da plataforma: http://hospedagem.doghero.com.br/ser-anfitriao/. Atualmente, mais de 600 pessoas em Brasília ganham dinheiro hospedando cachorros em casa como anfitriões da DogHero. Ao todo, são mais de 25 mil cães cadastrados no app na cidade.

Renda extra com passeios com cachorros

Além da renda extra como anfitriões, os brasilienses interessados em trabalhar com cachorros também podem se candidatar a passeadores da DogHero. Qualquer pessoa apaixonada por cachorro, com mais de 18 anos, responsável, que resida em Brasília pode participar do processo seletivo. No entanto, a prioridade da DogHero é a segurança dos cãezinhos, por isso existe um processo de inscrição e capacitação, onde é necessário realizar um curso gratuito do Alexandre Rossi (Dr. Pet), especialista em comportamento animal, e um curso sobre o serviço de passeios e a plataforma da DogHero. Após receber os conteúdos, os inscritos realizam testes para comprovar conhecimentos técnicos. Apenas 15% dos candidatos são aprovados.

Sobre a DogHero

A DogHero é a maior empresa de serviços para cães da América Latina. Pelo seu app e site, conecta pais de cachorro a passeadores e anfitriões que hospedam cães em casa. Atualmente, a comunidade de cuidadores conta com mais de 20 mil anfitriões em 750 cidades no Brasil, Argentina e México que passam por um extenso e rigoroso cadastro e recebem orientação adequada. A DogHero foi fundada em 2014 por Eduardo Baer e por Fernando Gadotti.