Brasília recebe a Feira de Oportunidades; 300 oportunidades de emprego e estágio

Guilherme Gomes

[email protected]

Com o objetivo de propiciar uma formação de qualidade que beneficia não só os seus alunos, mas também a população, as unidades do Grau Técnico de Taguatinga e Brasília se uniram para ofertar a Feira de Oportunidades. O evento vai acontecer no dia 10 de fevereiro, das 09h às 13h, na unidade de Brasília, localizada na Asa Sul.

A organização lembra que a entrada é gratuita, mas o acesso total de pessoas será limitado por conta da pandemia.

O evento segue todos os protocolos higiênicos. Uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes, distanciamento necessário, com álcool em gel disponível nas áreas, locais para lavagem frequente das mãos e aferição de temperatura na entrada serão algumas das medidas adotadas.

A Feira trará a oportunidade profissional para quem busca se colocar ou se realocar no mercado de trabalho, com mais de 300 vagas disponíveis de emprego e estágio. Além das vagas, a ação conta com palestras e rodas de diálogos sobre o mercado de trabalho, oficinas de currículos, orientação jurídica e conversas com as principais empresas de emprego da região.

De acordo com Ana Karina, gestora da unidade, a feira chega em um momento necessário. “Em tempos de pandemia, precisamos unir nossas forças para driblar a crise. A feira chega na hora certa e queremos trazer essa reaproximação com mercado de trabalho para nossos alunos e para toda a sociedade. Nosso papel é oferecer todo suporte necessário, dentro e fora de sala de aula”, enfatizou.

A Feira de Oportunidades é promovida pela rede Grau Técnico e já marcou presença em Petrolina (PE), Maceió (AL), Campina Grande (PB), Natal (RN), Camaragibe (PE), Salvador (BA), Caruaru (PE), Garanhuns (PE), Vitória (ES), Recife (PE) e em muitos outros lugares. Nesta edição, contará com apoio da Super Estágios, Max Estágios, QI Agência, Infinity RH Brasil, Veli RH, Sama Brasília, CIEE, Setrab, Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Distrito Federal, Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 1ª Região e Fundação da Assistência Judiciária da OAB/DF.

Grau Técnico:

Maior rede de ensino técnico particular do país, o Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. Com 98 unidades, presente nas cinco regiões do País, o Grau Educacional oferece mais de 60 cursos nas áreas de saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios. A duração dos cursos varia de três meses a dois anos, com aulas de uma a três vezes na semana.

Serviço:

Feira de Oportunidades Brasília e região do Distrito Federal

10 de fevereiro, quarta-feira, das 9h às 13h

Grau Técnico – Unidade Brasília – 502 Sul, W3. Ponto de referência: Santuário Dom Bosco.

Confira a programação completa:

09h – Abertura da Feira de Oportunidades

09h15 – Roda de diálogo com representantes dos cursos técnicos

10h30 – Palestra sobre perspectivas para o mercado de trabalho em 2021

11h – Workshop – Montando o currículo ideal

12h – Palestra sobre empreendedorismo digital

13h – Roda de conversa com as empresas de estágios