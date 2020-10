Brasil tem mais de 100 concursos em fase de inscrição; são 7.700 vagas

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira (19), o país conta com, ao menos, 109 concursos públicos em fase de inscrição. Ao todo, serão 7.700 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e em todas as regiões do país.

Entre os órgãos que abriram concursos, a Prefeitura de Redenção (PA) oferece 1.012 vagas, com salários de até R$ 5 mil.

Entre os maiores salários pagos, destaca-se a Prefeitura de Cascavel (PR), que abriu vagas com salário de R$ 18.972,30 para o cargo de médico; Confira edital.

Também há oportunidades para formação de cadastro de reserva, para que os candidatos aprovados sejam chamados conforme a disponibilidade de vagas durante a validade do concurso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira, encerram-se as inscrições para o concurso do Ministério da da Economia. A seleção visa contratar até 39 trabalhadores temporários das áreas de direito e arquivologia. Confira edital.

Veja abaixo alguns dos concursos que abriram inscrições para cerca de 300 vagas nesta segunda-feira (16):

Prefeitura de Cascalho Rico (MG)

Inscrições: até 19/10/20

113 vagas

Salários de até R$ 11.680,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Confira edital

Prefeitura de Nanuque (MG)

Inscrições: até 18/11/20

117 vagas

Salários de até R$ 4.868,34

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Confira edital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prefeitura de Presidente Olegário (MG)

Inscrições: até 19/11/20

3 vagas

Salários de até R$ 2.181,32

Cargos de nível superior

Confira edital

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo

Inscrições: até 02/11/20

5 vagas

Salários de até R$ 5.371,65

Cargos de nível superior

Confira edital

Prefeitura de São Pedro dos Crentes (MA)

Inscrições: até 02/11/20

59 vagas

Salários de até R$ 13.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Confira edital

Prefeitura de Itapoá (SC)

Inscrições: até 12/10/20

1 vaga

Salários de até R$ 3.169,37

Cargo de nível superior

Confira edital

Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol)

Inscrições: até 21/10/20

1 vaga

Salários de até R$ 4.000,00

Cargo de nível superior

Confira edital