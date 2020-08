Aulas online: 3 ferramentas para os professores elaborarem suas lições

PUBLICIDADE

Aulas em casa, sem previsão de retorno às escolas: essa é a realidade que milhares de pais e profissionais da educação têm enfrentado desde que medidas de distanciamento social foram entraram em vigor no Brasil. Diante da situação, conhecer ferramentas para os professores elaborarem suas lições pode fazer toda a diferença.

O fato é que quem leciona precisou se reinventar, especialmente no quesito didática. Se antes as atividades tradicionais funcionavam bem, agora os professores precisam lidar com as limitações da educação à distância e a realidade de cada família. Por isso mesmo, recursos que facilitam o processo de desenvolvimento da aula são essenciais para os professores.

Se você é professor, conheça a seguir 3 ferramentas úteis para produzir suas aulas, desde a gravação até a organização dos materiais.

Wondershare UniConverter para as vídeo aulas

Um dos grandes desafios relatados por professores de todo o Brasil é a produção de vídeo aulas. Acostumados com a presença do quadro ou do projetor para apresentação de conteúdo, os profissionais da educação precisam aprender como trabalhar com uma mídia que, para muitos, é totalmente nova.

Nesse caso, uma dica bastante funcional é o software Wondershare UniConverter. O programa pode ser resumido como um conversor de vídeo tudo-em-um, com opções para converter, baixar, compactar e até fazer edições simples de um vídeo.

Um conversor de vídeo é útil para professores porque cada ferramenta de gravação pode salvar uma mídia em formatos diferentes. Dessa forma, se o seu smartphone grava em .MOV você poderá converter para .MP4 ou qualquer outro tipo que facilite a edição e o envio para os alunos.

O UniConverter tem ainda outras funções interessantes: o programa permite fazer o download de conteúdo de terceiros na internet (para enriquecer uma aula com vídeos e reportagens), gravar a sua tela de trabalho ou ainda fazer a gravação via webcam.

Outro ponto positivo é a possibilidade de compactação de arquivo. Assim, caso o seu vídeo original seja muito grande, o que prejudica o trabalho na hora de fazer o upload, você pode configurar o material, sem perder nada em qualidade.

O software tem ainda como vantagem uma interface bem simples, para que mesmo os professores sem experiência em edição consigam criar produtos interessantes para os estudantes.

Google Classroom para as atividades escolares

O Google Classroom não é um recurso novo no ensino. Lançado em 2014, não era muito popular no Brasil, nem mesmo no segmento EaD que, até 2018, somava mais de 9 milhões de alunos no ensino superior. Entretanto, tudo mudou com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de ajustes em todos os estágios da educação, fazendo do Google Classroom uma realidade.

Se você ainda não conhece essa ferramenta, saiba que ela é extremamente útil para as atividades propostas em aula. Trata-se de uma plataforma que permite que o professor crie páginas específicas para as tarefas, dando a possibilidade de conferir quem já concluiu um exercício.

Além disso, o Google Classroom conta com recursos para comunicação entre colegas de turma, notificação quando novas tarefas são inseridas e até um espaço para tirar dúvidas em tempo real.

Funciona assim: o professor cria uma sala dentro do Google Classroom e os alunos recebem um código para acessarem o que for postado. Ali, é possível separar os conteúdos por categorias, como matérias escolares. Dentro de cada área, você consegue inserir atividades com prazo máximo de entrega, pontuação e instruções.

O Google Classroom é grátis para todos os usuários (professores ou alunos), podendo ser acessado pelo computador, pelo navegador do celular ou pelos apps para Android e iOS.

Trello

Em muitos casos, o mesmo professor precisa dar aulas para diferentes turmas, o que exige uma boa organização para ter todos os conteúdos sob controle. Uma ferramenta de organização útil (e grátis) é o Trello.

O Trello é um site que permite que o usuário crie quadros de tarefas. É como se você tivesse uma agenda virtual para organizar todas as funções. Cada um desses quadros pode apresentar prazo de realização, além do status de em qual estágio um projeto está.

Você pode fazer quadros por matérias ou por atividade, adicionando ainda outros professores quando uma tarefa for realizada em conjunto. E saiba que ferramentas que permitem ordenar as tarefas, como o Trello, são essenciais para quem pretende aumentar a produtividade.

Todas as ferramentas para os professores elaborarem suas lições que citamos podem ser utilizadas em conjunto. Assim, enquanto você planeja as tarefas no Trello, utiliza o Wondershare UniConverter para converter e editar vídeos, e envia o conteúdo da aula para a sala do Google Classroom.

Utilizar a tecnologia a seu favor é o que faz toda a diferença para ter uma rotina de ensino mais tranquila, mesmo com as limitações que estamos enfrentando.