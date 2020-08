Aplicativo divulga quase 4 mil vagas de emprego no setor varejista em todo país; confira

PUBLICIDADE

Por meio do aplicativo Vagas no Varejo, a Associação de Supermercados do Estado do Rio (Asserj) divulgou 3.810 oportunidades de emprego em todo o país. A plataforma foi disponibilizada em 1º de maio e conta com a atuação de 29 entidades da área.

O aplicativo foi idealizado por três entidades do setor: Abras (Associação Brasileira de Supermercados), Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias) e Abrappe (Associação Brasileira de Prevenção de Perdas). A iniciativa tem o objetivo de minimizar os impactos econômicos da pandemia e divulgar oportunidades de emprego.

Para ter acesso às vagas, o trabalhador precisa cadastrar uma conta e informar sua área de atuação, experiências anteriores e a disponibilidade de horário. Também é possível anexar o currículo ao perfil. As entrevistas são realizadas de forma remota.

Segundo um levantamento da associação, até agora foram criados 2 mil novas vagas de emprego no setor supermercadista. Devido à pandemia, esse é um dos poucos segmentos que ainda realiza contratos.

