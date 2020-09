Agências do Trabalhador oferecem 245 vagas de emprego no DF

PUBLICIDADE

A Secretaria de Estado de Trabalho (Setrab) disponibilizou 245 vagas de emprego, desde terça-feira (dia 1°). Os cargos abrangem todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. São oferecidas oportunidades distribuídas em 43 cargos, com salários que vão do mínimo, R$ 1.045, a R$ 3 mil, além de vagas com pagamento semanal de R$ 600.

O salário de R$ 3 mil é previsto para o cargo de gerente de serviços de oficina. Serão oferecidas duas vagas para os candidatos, que, caso selecionados, ficarão responsáveis pela parte administrativa de oficinas automotivas. O grau de escolaridade exigido para o cargo é o de ensino fundamental e não é necessário ter experiência.

O maior número de vagas está reservado para o cargo de técnico em automação industrial. Serão 30 oportunidades. Segue abaixo o número de vagas com relação a alguns dos cargos ofertados.

Técnico em automação industrial – 30 vagas;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

auxiliar técnico eletrônico – 26 vagas;

tratorista operador de roçadeira – 20 vagas;

gerente de serviços de oficina – 2 vagas.

Número de vagas de acordo com o grau de escolaridade

Nenhum grau de escolaridade exigido – 41;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ensino fundamental – 69;

ensino médio – 108;

formação em contabilidade – 1.

Além disso, são ofertadas 74 vagas para quem não possui conhecimento prévio e deseja ingressar no mercado de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para se candidatar, os interessado devem acessar o aplicativo Sine Fácil (disponível em Android e iOS) ou comparecer pessoalmente numa agência do trabalhador, que funcionam de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.