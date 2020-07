Agências do trabalhador oferecem 214 vagas de emprego; salários chegam a R$ 2,5 mil

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador estão disponibilizaram, a partir desta terça-feira (7), 214 vagas para diversas áreas e cargos. Entre elas, três são para professor: uma para atuar na área de administração, outra de técnica de enfermagem e outra na área de informática. Para o cargo de professor, os pagamentos podem variar de R$18,91 a R$ 23,31, por hora-aula. Com informações da Agência Brasília.

O maior número de vagas está destinado ao cargo de consultor de vendas. Ao todo serão 30 oportunidades, as quais não é exigida experiência. No entanto, os candidatos deverão ter o nível médio de escolaridade. A remuneração é de R$ 1.100, mais benefícios.

Outras cinco profissões oferecem 20 vagas cada: ajudante de serralheiro, com remuneração de R$ 1.500; auxiliar de estoque, que paga R$ 1.170; auxiliar de linha de produção, com salário de R$ 1.100; soldador, cujo remuneração oferecida é de R$ 2 mil; e serralheiro, que tem a melhor salário, no valor de R$ 2.500.

Três vagas estão reservadas exclusivamente para pessoas com deficiência, para trabalhar como auxiliar de manutenção predial. É exigido experiência – e nível médio completo. O salário é de R$ 1.104, mais benefícios.

Ainda há oportunidades para açougueiro, carpinteiro, churrasqueiro, condutor de máquinas, conferente de carga e descarga, costureira, cozinheiro, webdesigner, gesseiro, marceneiro, montador de móveis, operador de empilhadeira, operador de máquinas, pizzaiolo, saladeiro, soldador, técnico de refrigeração, torneiro mecânico e vendedor. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.100 e R$ 2.500.

Apesar de 15 agências do trabalhador estarem abertas, a recomendação é que os interessados entrem em contato pela Central Alô Trabalho (Telefone 158) e por meio da web, pelo APP do Sine Fácil. O app está disponível, por enquanto, apenas para aparelhos com o sistema operacional Android.