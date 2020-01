Adasa publica contratação de Iades para elaboração de concurso público

PUBLICIDADE 

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) publicou, na manhã desta quinta-feira (30), o contrato entre a agência e a banca que organizará o concurso público do órgão. A banca escolhida foi o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

No texto, publicado no Diário Oficial do DF (DODF), a Adasa ratifica a dispensa de licitação.

O concurso deverá oferecer 75 vagas, sendo 25 para contratação imediata e 50 para cadastro reserva. Das 25 imediatas, serão 18 para o cargo de regulador de serviços públicos e sete para técnico de regulação de serviços públicos.

As 50 vagas do cadastro reserva se dividirão em 36 são para o cargo de regulador de serviços públicos e 14 para técnico de regulação de serviços públicos.

A Adasa deve publicar um novo edital até março de 2020 com mais detalhes sobre o certame.