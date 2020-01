Aberto concurso do Ministério Público Militar; salário é de R$ 33 mil

PUBLICIDADE 

Foi lançado nesta quinta-feira (16) o edital de abertura do concurso público do Ministério Público Militar (MPM). O certame abre seis vagas para promotor de Justiça Militar. O salário é de R$ 33.689,11.

As vagas estão espalhadas pelo Norte, Sul, Nordeste e Sudeste do país. São duas em Bagé-RS, uma em Belém-BA, uma em Manaus-AM, uma em Recife-PE e uma no Rio de Janeiro-RJ.

Para participar, é necessário ser formado em Direito e ter atuado por pelo menos três anos.

As inscrições se iniciam no próximo dia 21 e vão até o dia 19 de fevereiro. A taxa de participação é de R$ 250, a ser paga até o dia 20 de fevereiro.

Da prova

O concurso prevê prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. O teste está previamente marcado para o dia 26 de abril de 2020.

São quatro provas escritas subjetivas, uma para cada Grupo de Matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; quatro provas orais, uma para cada Grupo de Matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório; prova prática, de caráter classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório.

O certame tem prazo de validade de dois anos, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.