95 concursos públicos têm inscrições abertas

A segunda-feira (10) começa com pelo menos 95 concursos públicos com inscrições abertas em todo o país. Os cargos variam em todos os níveis de escolaridade. A maioria dos órgãos com vagas disponíveis são da área da saúde.

Os cinco órgãos abaixo têm mais de 200 vagas disponíveis. Veja:

Prefeitura de Arapiraca (AL)

Inscrições: até 10/08/2020

2 vagas

Salários: até R$ 3.000,00

Cargos de nível superior

Veja o edital

Prefeitura de Crissiumal (RS)

Inscrições: até 11/08/2020

1 vaga

Salários: até R$ 1.697,73

Cargo de nível médio

Veja o edital

Prefeitura de Giruá (RS)

Inscrições: até 12/08/2020

3 vagas

Salários: até R$ 1.400,00

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

Prefeitura de Imbé de Minas (MG)

Inscrições: até 09/09/2020

108 vagas

Salários: até R$ 7.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Campo Belo (MG)

Inscrições: até 02/11/2020

87 vagas

Salários: até R$ 10.656,96

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Com informações do G1