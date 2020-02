PUBLICIDADE 

Gráficos podem representar informações de maneira mais clara do que imagens. Isso acontece porque os números são traduzidos em informações mais visíveis, assim pessoas que não dominam determinado assunto conseguem compreender o que está sendo explicado. Aqui mostraremos 5 dicas para criar gráficos.

Com o Adobe Spark você consegue criar gráficos online rapidamente, mesmo que não possua conhecimentos técnicos. Sua interface intuitiva, simples e objetiva, conta com diversos tipos de gráficos e você pode escolher o que melhor se encaixa para as suas necessidades. Pode criar gráficos de barras, gráficos de pizza e gráficos de linhas.

Organize seus dados

Para a criação de um gráfico dar certo, é necessário organizar os dados obtidos para que ele fique coerente e completo. A base de dados de um gráfico precisa ser consistente para que o gráfico possa analisar de forma correta as informações e apresentar respostas fiéis aos dados informados.

Quem faz isso com antecedência evita complicações depois. A organização é muito importante neste processo de criação.

Como fazer um gráfico online com o Adobe Spark?

Não será mais necessário utilizar programas específicos para criar gráficos ou aprender técnicas complicadas. No Adobe Spark você vai encontrar diversos tipos de gráficos disponíveis. A plataforma montará o seu gráfico e você poderá escolher o design que mais gosta.

Para criar um gráfico online no Adobe Spark basta seguir os seguintes passos:

1– Adicionar dados

Para inserir os dados do gráfico clique em “Adicionar item”. Em seguida, não esqueça de conferir, para que os resultados sejam corretos.

2 – Escolher dados relevantes

Para realçar o que for de maior relevância no seu gráfico, basta passar o mouse sobre o determinado item e clicar no ícone “estrela”.

3 – Escolher design

Na aba “Design” você pode escolher o tipo de gráfico que deseja fazer, seja gráfico de barras, gráfico de pizza ou gráfico de linhas.

4 – Baixe, compartilhe ou imprima

Poderá salvar seu gráfico, baixa-lo ou imprimi-lo, enviar por e-mail para você ou para amigos e até mesmo compartilhar pelas redes sociais.

Como fazer um gráfico de barras online com o Adobe Spark?

O gráfico de barras é um dos mais populares, já que ele consegue comparar lado a lado diferentes informações, o que é muito interessante para ajudar os espectadores, o gráfico de barras pode ser acessado por aqui.

Neste caso, as informações colocadas no eixo X representam as categorias apresentadas, enquanto o que estiver no eixo Y serve para medir o valor de cada uma delas. E claro, não esqueça de renomear o seu gráfico de barras.

Como fazer um gráfico de linhas online com o Adobe Spark?

O Adobe Spark foi desenvolvido pensando na facilidade de seus usuários, para criar um gráfico de linhas, clique aqui. Não esqueça de colocar um título no seu projeto e insira os dados dos eixos X e Y, neste caso, o eixo X indica o tempo e o Y as alterações ao longo do período.

Como fazer um gráfico de pizza online com o Adobe Spark?

E quando falamos em gráficos, embora os gráficos de barras sejam populares, os de pizza não ficam para trás, acesse aqui e confira. O primeiro passo é escolher um título para o projeto, clicando na aba “Conteúdo”, onde devem ser inseridas todas as informações que o gráfico apresentará.

É a melhor oportunidade para deixar sua apresentação em destaque, utilizando o gráfico de pizza.

Viu como é fácil utilizar essa ferramenta online chamada Adobe Spark? O melhor de tudo é que para isso não é preciso pagar nada, basta acessar fazer o login no site e aproveitar todas as ferramentas. Aliás, quem navegar um pouco mais perceberá que existem muitas outras opções.