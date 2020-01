PUBLICIDADE 

15 concursos públicos abrem vagas nesta segunda-feira (20) em sete estados do país. Os certames serão realizados em Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Roraima e Piauí.

A Marinha do Brasil, por exemplo, abre 900 vagas para candidatos com ensino médio completo. As inscrições vão até o dia 3 de fevereiro. A remuneração é de até R$ 1.950,00.

Dentre os 15 concursos, o maior salário ofertado é o da Prefeitura de Maracaí, em São Paulo. Os proventos chegam a R$ 13.217,90. As 31 vagas se dividem entre níveis fundamental, médio e superior.

Veja abaixo os concursos que abrem inscrições nesta segunda:

Câmara Municipal de Santos (SP)

Inscrições até: 19/02/2020

Vagas: 38

Salário máximo: R$ 8.000,00

Escolaridade: médio e superior

Local: Santos

Estado: São Paulo

Mais informações

Corpo de Bombeiros de Roraima

Inscrições até: 21/01/2020

Vagas: 23

Salário máximo: R$ 60/hora-aula

Escolaridade: superior

Estado: Roraima

Mais informações

Marinha

Inscrições até: 03/02/2020

Vagas: 900

Salário máximo: R$ 1.950,00

Escolaridade: médio

Mais informações

Prefeitura de Águas Formosas (MG)

Inscrições até: 20/02/2020

Vagas: 27

Salário máximo: R$ 3.782,58

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Águas Formosas

Estado: Minas Gerais

Mais informações

Prefeitura de Aracitaba (MG)

Inscrições até: 18/02/2020

Vagas: 41

Salário máximo: R$ 3.217,59

Escolaridade: fundamental

Local: Aracitaba

Estado: Minas Gerais

Mais informações

Prefeitura de Colíder (MT)

Inscrições até: 30/01/2020

Vagas: 59

Salário máximo: R$ 6.499,29

Escolaridade: médio e superior

Local: Colíder

Estado: Mato Grosso

Mais informações

Prefeitura de Conceição da Barra de Minas (MG)

Inscrições até: 20/02/2020

Vagas: 12

Salário máximo: R$ 2.467,21

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Conceição da Barra de Minas

Estado: Minas Gerais

Mais informações

Prefeitura de Corumbaíba (GO)

Inscrições até: 20/02/2020

Vagas: 16

Salário máximo: R$ 3.869,40

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Local: Corumbaíba

Estado: Goiás

Mais informações

Prefeitura de Guadalupe (PI)

Inscrições até: 22/02/2020

Vagas: 33

Salário máximo: R$ 2.941,46

Escolaridade: médio e superior

Local: Guadalupe

Estado: Piauí

Mais informações

Prefeitura de Icatu (MA)

Inscrições até: 17/02/2020

Vagas: 94

Salário máximo: R$ 5.600,00

Escolaridade: médio, técnico e superior

Local: Icatu

Estado: Maranhão

Mais informações

Prefeitura de Maracaí (SP)

Inscrições até: 04/02/2020

Vagas: 31

Salário máximo: R$ 13.217,90

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Maracaí

Estado: São Paulo

Mais informações

Prefeitura de Mutunópolis (GO)

Inscrições até: 20/02/2020

Vagas: 70

Salário máximo: R$ 6.322,35

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Mutunópolis

Estado: Goiás

Mais informações

Prefeitura de Rianápolis (GO)

Inscrições até: 19/02/2020

Vagas: 33

Salário máximo: R$ 3.802,35

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Rianápolis

Estado: Goiás

Mais informações

Prefeitura de São Felix de Minas (MG)

Inscrições até: 18/02/2020

Vagas: 67

Salário máximo: R$ 10.499,54

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: São Felix de Minas

Estado: Minas Gerais

Mais informações

Prefeitura de Viradouro (SP)

Inscrições até: 03/02/2020

Vagas: 7

Salário máximo: R$ 3.993,95

Escolaridade: fundamental e superior

Local: Viradouro

Estado: São Paulo

Mais informações

Com informações do portal G1.