Ziggy Marley lança novo álbum, “More Family Time”

O icônico artista de Reggae vencedor do Grammy Ziggy Marley lança seu novo álbum, “MORE FAMILY TIME”, hoje (18). Ouça aqui. O trabalho é uma continuação de seu álbum vencedor do Grammy de 2009, “FAMILY TIME”.

Assista à performance de “Play With Sky”, com a participação de Ben Harper, no the Late Late Show com James Corden:

Para criar o disco Ziggy capturou a energia de seu filho de quatro anos e transformou em música. O resultado vai deixar as crianças fascinadas e envolver os pais com seu Reggae característico.

Ziggy tem uma série de amigos que participam do álbum, incluindo Ben Harper, Sheryl Crow, Lisa Loeb, Tom Morello, Busta Rhymes, Angelique Kidjo, Alanis Morissette, Stephen Marley e Jamie Lee Curtis lendo seu novo livro. Seus filhos Judah, Gideon, Abraham e Isaiah também fazem participações especiais, juntamente com seu cachorrinho Romeu.

Uma parte das receitas do álbum beneficiará o 501 (c) 3 URGE, de Ziggy, que apoia a educação, o desenvolvimento social e o bem-estar geral da Escola Primária Chepstow e do One Love Youth Camp, ambos na Jamaica.

O artista anunciou também que fará um show no estilo drive-in no sábado, 24 de outubro, no City National Grove de Anaheim. Haverá dois sets: a matinê, que será um set voltado para as crianças, e, à noite, uma apresentação mais clássica de Ziggy. Todos os carros, famílias e participantes serão distanciados e o local seguirá rigorosas precauções da COVID.

Confira o repertório do álbum:

Play with Sky (com a participação de Ben Harper) Everywhere You Go (com a participação de Sheryl Crow) Music Is In Everything (com a participação de Lisa Loeb) Move Your Body (com a participação de Tom Morello, Busta Rhymes and Isaiah Marley) Jambo (com a participação de Angelique Kidjo) Please Excuse Me Thank you (com a participação de Alanis Morissette) Garden Song of Miracles (com a participação de Stephen Marley) Goo Goo Ga Ga My Dog Romeo (com a participação de Romeo) Wonderful People (com a participação de Judah, Gideon and Abraham Marley) Today I Feel Silly (Jamie Lee Curtis lendo seu novo livro infantil – UMA FAIXA BONUS DO CD)

Sobre Ziggy Marley

Cantor, compositor e produtor, humanitário, oito vezes vencedor do GRAMMY, vencedor do EMMY, Ziggy Marley lançou quinze álbuns aclamados pela crítica. Agora, com sua própria gravadora, a Tuff Gong Worldwide, e editora Ishti Music, Marley tem controle total de suas principais gravações e publicações. Sua imersão precoce na música foi aos dez anos de idade, quando acompanhava as sessões de gravação de seu pai, Bob Marley. Depois de oito discos com os The Melody Makers e três prêmios GRAMMY®, com sucessos no topo das paradas como “Look Who’s Dancing”, “Tomorrow People” e “Tumbling Down”, ele deu início a uma lendária carreira solo em 2003 com Dragonfly.

Ziggy recebeu o prêmio GRAMMY de “Melhor Álbum de Reggae” em 2006 (Love Is My Religion), 2013 (In Concert), 2014 (Fly Rasta) e 2016 pelo autodenominado Ziggy Marley – que marcou sua quarta estreia consecutiva em primeiro lugar na parada de álbuns de Reggae da Billboard. Seu primeiro álbum infantil, Family Time, recebeu o GRAMMY 2009 de “Melhor Álbum Infantil” e ele também levou para casa o Prêmio EMMY Diurno por “I Love You Too”, que compartilha o título com seu primeiro livro infantil em 2012, uma coleção de imagens multiculturais baseada na canção, que explora a relação de uma criança com os pais, a natureza e a força interminável do amor.

Aproveitando sua criatividade expansiva, ele criou a história em quadrinhos, MARIJUANAMAN e lançou a Ziggy Marley Organics – uma inovação em óleos de coco sem OGM e lanches de sementes de cânhamo. Como uma extensão de sua paixão por saúde e vida sustentável, Marley publicou o livro de culinária Ziggy Marley & Family, em 2016. Em maio de 2018, ele lançou seu álbum mais recente, Rebellion Rises.